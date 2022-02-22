Акции российских компаний упали после заявлений Путина — что происходит

Рассказываем о лидерах падения и роста на ринке

Что происходит с акциями российских компаний / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, Украинская Википедия/FB

По состоянию на 09:05 по Киеву индекс Мосбиржи понизился на 200,35 пункта (6,597%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2836,53 пункта.

Об этом сообщает Investing.

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По состоянию на 09:05 по Киеву индекс РТС понизился на 99,98 пункта (8,28%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1107,52 пункта.

Торги идут с активностью выше средней. Объем торгов по акциям на ФБ ММВБ на 09:05 составил 52 229,88 млн рублей, что примерно на 190% выше среднего уровня за последний месяц.

Кто в лидерах падения и роста:

Лидеры падения:

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Белуга Ао (MCX:BELU) – цена 2174 руб. (-15,7%), оборот 9,44 млн. руб;

ПИКао (MCX:PIKK) – цена 607,1 руб. (-13,87%), оборот 193 млн. руб;

СРао (MCX:LSRG) – цена 610,6 руб. (-13,07%), оборот 12,58 млн. руб;

МРСКЦентр – цена 0,2644 руб. (-12,22%), оборот 6,35 млн. руб;

М.видео (MCX:MVID) – цена 292,3 руб. (-12,22%), оборот 33,68 млн. руб.

Лидеры роста:

Верхнесалд (MCX:VSMO) – цена 50 840 руб. (+3,21%), оборот 53,89 млн. руб;

СОЛЛЕРС (MCX:SVAV) – цена 205 руб. (+2,5%), оборот 3,77 млн. руб;

0TQTFFXDE – цена 0,3265 руб. (+1,08%), оборот 0 млн. руб;

ТГК-14 – цена 0,00265 руб. (+0,76%), оборот 0 млн. руб;

0TQTFFXGD – цена 1,288 руб. (+0,39%), оборот 0 млн. руб.

Какие еще акции активно торгуются?

Цены остальных активно торгуемых акций:

Сбербанк (MCX:SBER) – цена 185,51 руб. (-7,71%), оборот 25247,7 млн. руб.

ГАЗПРОМао (MCX:GAZP) – цена 250,92 руб. (-2,48%), оборот 16193,43 млн. руб.

Yandex (MCX:YNDX) – цена 2934,4 руб. (-4,29%), оборот 2968,82 млн. руб.

ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) – цена 5635,5 руб. (-3%), оборот 2917,26 млн. руб.

Сбербанк-п (MCX:SBER_p) – цена 181,64 руб. (-6,86%), оборот 2222,18 млн. руб.

Рубль вышел на первое место по волатильности

Вмененная волатильность рубля, рассчитанная из цен одномесячных опционов на пару доллар/рубль, к вечеру 21 февраля достигала 33,97%. Это следует из данных биржевого терминала Bloomberg, которые изучил РБК. Курс доллара в ходе торгов 21 февраля превышал отметку 79 руб., а в моменте – даже 80 руб.

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При чем здесь заявление Путина?

21 февраля президент РФ обратился к россиянам и заявил, что признает независимыми "ЛДНР". Путин назвал это решение "давно назревшим". После подписания соответствующего указа глава РФ начал вводить русские войска в ОРДЛО, а на Донбассе люди заметили ночью колонны военной техники.

Из-за скандального решения Путина президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден ввел санкции против "ЛДНР", в частности, запретил инвестиции в "ДНР" и "ЛНР", а также импорт в США любых товаров, услуг или технологий из псевдореспублик. Кроме того, указ дает возможность накладывать санкции на любое лицо, решившее действовать в "ЛДНР".

Продолжающаяся эскалация конфликта на Украине и новости об эвакуации жителей с территории самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" еще сильнее ухудшили ожидания инвесторов.

Заметим, что ЕС уже сегодня, 22 февраля, введет новые санкции против России.

Ранее мы также писали, что Путин заявил о том, что поставки российского газа через Украину не прекратятся как минимум до 2024 года.