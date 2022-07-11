Українці збирають гроші на відновлення житла: хто насправді має за це заплатити

Експерти пропонують різні механізми компенсацій для громадян, які втратили дах над головою

Розповідаємо, хто має відновлювати зруйноване житло / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки в країні йде війна і держава лише обіцяє громадянам компенсації за зруйновані будинки, українці все частіше самі і власним коштом відновлюють своє житло. Експерти кажуть, що держава могла б допомогти людям до зими привести їхні будинки у належний стан.

"Сьогодні" з'ясовували, хто і чиїм коштом має відбудовувати зруйноване житло.

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Відремонтувати до холодів

Незважаючи на всі розмови про швидке відновлення України, проведення донорських конференцій та інших зібрань шановних експертів, грошей на відбудову зруйнованого житла для громадян досі в потрібних обсягах як не було, так і немає. Найчастіше українці відновлюють власне житло самотужки.

На Київщині нещодавно підрахували, що до кінця року коштів вистачить на відновлення менш ніж 6% приватних будинків. До багатоквартирних руки поки що не доходять – немає грошей.

А закон, який би регулював виплати постраждалим, був прийнятий наприкінці березня в першому читанні і все ще не вийшов за стіни парламенту. Та й коштів на відновлення житла, яке було зруйноване під час бойових дій, наразі немає. Експерти кажуть, що для отримання репарацій від Росії нам треба для початку перемогти у війні.

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"Люди зараз відновлюють будинки власним коштом. Усі розуміють, що треба встигнути до холодів. На мій погляд, держава для таких громадян мала б реалізувати програму швидких цільових пільгових кредитів на купівлю будматеріалів. Наприклад, власник житла сфотографував руйнування, надав докази права власності й отримує хоча б 100-200 тис. грн на відбудову. Найчастіше цього буде досить для відновлення дахів, окремих стін, заміни вікон чи утеплення", – каже старший економіст Центру економічних стратегій Юрій Гайдай.

За його словами, такий механізм зняв би частину проблем через зруйноване житло і підтримав би споживчий попит краще, ніж фінансування "стартапів" через Ощадбанк. І ці кошти можна було б відразу додавати до майбутніх репарацій від агресора.

Що робити з новобудовами

Ще одне цікаве питання виникло у людей, які вклали до війни кошти в первинний ринок житла, але тепер не знають, як бути з таким житлом.

"Більшість коштів за новобудову в Ірпені ми внесли ще до війни. Зараз стоїмо перед вибором – вносити залишок коштів і отримувати право власності чи почекати закінчення війни", – каже киянин Юрій.

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Юристи говорять, якщо забудовник здає або вже здав будинок в експлуатацію, то краще оформити право власності на житло. Адже інакше у вас на руках не квартира, а інвестдоговір.

"Якщо у вас є право власності на житло і з ним щось станеться, то є велика ймовірність, що держава допоможе з його відновленням або виплатить компенсацію у тому чи іншому вигляді. Принаймні такий законопроєкт прийнято в першому читанні. Коли у вас на руках інвестдоговір, то ви не зможете претендувати на такі виплати від держави. Вам потрібно буде врегулювати спірні питання із забудовником, який, своєю чергою, може послатися на форс-мажор у період воєнного часу та перенести здачу будинку на невизначений термін", – пояснює юристка Марина Коваль.

Забудовники останнім часом теж опинилися в досить складній ситуації: вартість будматеріалів зростає, а попит на нове житло найближчим часом залишатиметься невисоким через доходи громадян, що зменшилися.

"Щоб уникнути банкрутств і зосередитися на добудові об'єктів у стадії готовності понад 50%, забудовники можуть розробити механізм переоформлення прав на майбутні квартири, придбані на виплат у заморожених через війну об'єктах, на квартири в будинках, спорудження яких на завершальному етапі", – вважає співзасновник та керівний партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов.

У такий спосіб буде досягнуто 2 цілі: уникнення банкрутств через невиконання взятих на себе зобов'язань (заморожування нових об'єктів) і отримання платежів у розстрочку, кошти яких будуть спрямовані на подальшу добудову майже готових об'єктів.

Раніше ми писали, скільки часу знадобиться для відновлення зруйнованого житла. Про те, що буде з доларом та євро до кінця літа, читайте тут.