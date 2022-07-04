Українці активно купують нові авто: які марки в тренді (фото)

Спеціалісти порахували, скільки та яких автомобілів купили найбільше за останній місяць

Коротко про найпопулярніші марки авто серед українців / Фото: Getty Images, Pexels, Колаж: Сьогодні

Упродовж червня українці активно купували нові автомобілі. Загалом придбали 2,9 тис. нових легковиків, що на 14% більше, ніж у травні.

Втім червневий результат 2022 року є на 67% меншим, ніж за аналогічний період 2021 року. Такими є результати дослідження асоціації Укравтопром.

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Серед найпопулярніших виробників – іноземні компанії. Зокрема, лідерами за кількістю покупок стали Renault, Toyota і Ford. П’ять перших позицій мають такий вигляд:

Renault Duster – 168 шт.;

Toyota RAV-4 – 118 шт.;

Toyota Highlander – 114 шт.;

Toyota Yaris Cross – 104 шт.;

Ford Kuga – 84 шт.

Автомобіль Renault Duster / Фото: Українська Вікіпедія/FB

Які авто купували?

Найчастіше купували різні моделі бренду Toyota – загалом продали 456 японських автомобілів. Зріс показник продажів Renault, який в сумі реалізували 327 штук, частіше продавали й німецькі Volkswagen – усього 263 одиниці за місяць.

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Автомобіль Toyota RAV-4 / Фото: Українська Вікіпедія/FB

Зросли також кількості продажів машин Hyundai (172 шт.). А ось Skoda стали купувати менше, якщо порівнювати з травнем, – загалом 168 авто.

Автомобіль Toyota Highlander

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Від початку 2022 року перші реєстраційні номери отримали 17,8 тис. легкових автомобілів. Для воєнного стану це високий показник, але у 2,7 разів менший, ніж за аналогічний період 2021 року.

Автомобіль Toyota Yaris Cross

Автомобіль Ford Kuga

"Євробляха" за 6 мільйонів

Наприкінці березня в Україні запровадили "нульове розмитнення". До 1 липня водії могли перегнати "євробляхи" через кордон без сплати мита, акцизу та ПДВ. За цей період послугою скористалися 18,8 тис. разів – саме стільки авто ввезли в країну.

До трійки найпопулярніших за кількістю автомобілів увійшли: Volkswagen (3918 од.), Skoda (2334 од.) і Mercedes-Benz (1764 од.). Українці також надавали перевагу Audi, BMW, Ford, Opel, Renault, Toyota і Hyundai.

Найбільше вживаних автомобілів серед тих, яким понад 11 років – 14 659. Машин віком від 6 до 10 років ввезли 2917 одиниць, до 5 років – 1321. Нових авто 2021-2022 року випуску розмитнили лише 128 штук.

За вартістю абсолютна більшість машин – до 5 тис. доларів (14 284 шт.). Левову частку склали автомобілі, вартістю до 10 тис. доларів (2613 шт.), було також 854 транспортних засоби за ціною до 15 тис. доларів. Понад 15 тис. доларів мали вартість 1146 авто.

Підприємець з Дніпропетровської області побив ціновий рекорд та завіз в Україну найдорожчий автомобіль за "нульовим розмитненням". Це Mercedes-Benz G63 AMG 2022 року випуску, за ціною 220 тис. доларів (5,9 млн грн).

Загалом закарпатські митники випустили для вільного обігу 18 машин, вартість яких становить понад 100 тис. доларів.

"Сьогодні" раніше рахували, скільки коштує завезти авто в Україну за пільгових умов та без них, а також писали про те, які мережі заправок зняли або збільшили ліміти на відпуск пального.