Махінація на курсі валют? На чому клієнт Monobank втратив гроші

Розповідаємо, чим незадоволені клієнти і чому вони втрачають гроші на звичайних фінансових операціях

Що сталося з грошима клієнта Monobank / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Один з клієнтів Monobank зробив покупку у валюті, а згодом гроші повернули і зняли знову. Проте під час таких операцій банк списав більшу суму, ніж передбачалося.

Про те, що сталося і як це пояснили у Monobank, ідеться у відгуках на спеціалізованому сайті "Мінфін".

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Проблема в різниці курсу валют

"Я розумію поточну ситуацію, але те що трапляється з курсами, поверненнями і повторними списаннями це просто виглядає як махінація", – написав клієнт.

Він пояснив, що коли він зробив покупку, то суму зняли в євро за курсом банку. Потім за 3 дні ці гроші повернули за таким же курсом, і врешті списали її знову по новому курсу на поточний день.

"Різниця між першою та останньою транзакцією була понад 200$, які були додатково автоматично зняті з мене та просто пішли на рахунок Monobank. Ще й загнали рахунок в мінус, коли в мене кредитний ліміт – 0", – йдеться у відгуку.

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Клієнт наголосив, що проблема в тому, що без повідомлення Monobank взяв більше грошей на різниці курсів, а торгова точка більше, ніж потрібно, не брала.

Що відповіли у банку

У Monobank пояснили, що сума спочатку резервується на карті клієнта. А далі торгова організація надсилає запит на списання і відбувається взаєморозрахунок.

"Якщо сума списання, яку надіслала торгова точка, відрізняється від первинно зарезервованої (наприклад, торгова точка надсилає два запити на загальну суму купівлі у валюті, замість одного), тоді списання від торгової організації пройде окремою операцією – оффлайн списання", – написали у пресслужбі.

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Там додали, що таке списання може пройти в мінус і за курсом на момент запиту. І залежно від різниці курсів на момент покупки та на момент списання, клієнт може бути як у мінусі (якщо курс став більшим) так і в плюсі (якщо курс зменшився).

При цьому сума, що була спочатку зарезервована, повертається на рахунок у повному обсязі. У Monobank також наголосили, що змушені змінювати курс через ситуацію на банківському ринку. І через те, що події часом відбуваються дуже швидко, вони не встигають інформувати про такі зміни своїх клієнтів.

"Щоб уникнути таких ситуацій надалі рекомендуємо використовувати картку у валюті операції. Якщо покупка в доларах, робити оплату з картки в доларах, якщо покупка в євро здійснювати оплату з картки в євро", – пояснили в банку.

Monobank підняв картковий курс долара до ринкового рівня

Раніше "Сьогодні" писали, що з 6 липня ПриватБанк та Monobank встановили ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій. Зокрема, це стосується таких операцій:

зняття готівки та перекази в гривні в Україні з валютних карток;

усі види операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карток.

Але такі зміни сподобались не всім. Читайте, як клієнти двох банків відреагували на зміни.

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