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Махінація на курсі валют? На чому клієнт Monobank втратив гроші

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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11 липня, 10:17
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Розповідаємо, чим незадоволені клієнти і чому вони втрачають гроші на звичайних фінансових операціях
Що сталося з грошима клієнта Monobank
Що сталося з грошима клієнта Monobank / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Один з клієнтів Monobank зробив покупку у валюті, а згодом гроші повернули і зняли знову. Проте під час таких операцій банк списав більшу суму, ніж передбачалося.

Про те, що сталося і як це пояснили у Monobank, ідеться у відгуках на спеціалізованому сайті "Мінфін".

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Проблема в різниці курсу валют

"Я розумію поточну ситуацію, але те що трапляється з курсами, поверненнями і повторними списаннями це просто виглядає як махінація", – написав клієнт.

Він пояснив, що коли він зробив покупку, то суму зняли в євро за курсом банку. Потім за 3 дні ці гроші повернули за таким же курсом, і врешті списали її знову по новому курсу на поточний день.

"Різниця між першою та останньою транзакцією була понад 200$, які були додатково автоматично зняті з мене та просто пішли на рахунок Monobank. Ще й загнали рахунок в мінус, коли в мене кредитний ліміт – 0", – йдеться у відгуку.

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Клієнт наголосив, що проблема в тому, що без повідомлення Monobank взяв більше грошей на різниці курсів, а торгова точка більше, ніж потрібно, не брала.

Що відповіли у банку

У Monobank пояснили, що сума спочатку резервується на карті клієнта. А далі торгова організація надсилає запит на списання і відбувається взаєморозрахунок.

"Якщо сума списання, яку надіслала торгова точка, відрізняється від первинно зарезервованої (наприклад, торгова точка надсилає два запити на загальну суму купівлі у валюті, замість одного), тоді списання від торгової організації пройде окремою операцією – оффлайн списання", – написали у пресслужбі.

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Там додали, що таке списання може пройти в мінус і за курсом на момент запиту. І залежно від різниці курсів на момент покупки та на момент списання, клієнт може бути як у мінусі (якщо курс став більшим) так і в плюсі (якщо курс зменшився).

При цьому сума, що була спочатку зарезервована, повертається на рахунок у повному обсязі. У Monobank також наголосили, що змушені змінювати курс через ситуацію на банківському ринку. І через те, що події часом відбуваються дуже швидко, вони не встигають інформувати про такі зміни своїх клієнтів.

"Щоб уникнути таких ситуацій надалі рекомендуємо використовувати картку у валюті операції. Якщо покупка в доларах, робити оплату з картки в доларах, якщо покупка в євро здійснювати оплату з картки в євро", – пояснили в банку.

Monobank підняв картковий курс долара до ринкового рівня

Раніше "Сьогодні" писали, що з 6 липня ПриватБанк та Monobank встановили ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій. Зокрема, це стосується таких операцій:

  • зняття готівки та перекази в гривні в Україні з валютних карток;
  • усі види операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карток.

Але такі зміни сподобались не всім. Читайте, як клієнти двох банків відреагували на зміни.

Читайте також наш матеріал про те, кому будуть корисні нові картки від Monobank та як поповнити картку Monobank в Польщі.

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В чому різниця?
Економ

Зазвичай, це типові багатоповерхівки без надмірних архітектурних рішень, схожі одна на одну, але їхнє основне завдання – універсальність та забезпечення квартирами якомога більшої кількості людей. У Києві середня ціна за квадратний метр у "економі" становить 27 тис. грн.

Комфорт

У таких будинках передбачені зони для зберігання дитячих колясок чи велосипедів, є вбиральні, охорона на території, покращений дитячий майданчик та паркінг. У Києві за такі квартири у новобудовах просять у середньому 35,3 тис. грн за кв. м.

Бізнес

У новобудовах є великі підземні паркінги, з одним паркомісцем на квартиру. Зазвичай такі будівлі охороняються, є консьєрж, покращені дитячі майданчики, а для догляду за територією наймають садівників. Мешканці столиці в середньому платять 57,7 тис. грн за квадратний метр у такій квартирі.

Еліт

Над дизайном житла працюють солідні дизайнери. Територія охороняється, а паркомісця облаштовують із запасом. У таких житлових комплексах будують тенісні корти, басейни, супермаркети, приватні школи тощо. У Києві один квадратний метр такого житла коштує в середньому 98,8 тис. грн.

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