Постачання російського газу через Україну не припиниться — Путін

Росія продовжить постачання газу через Україну навіть після 2024 року. Головне, щоб був попит і рентабельність.
Про це президент РФ заявив після переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
А українська ГТС, своєю чергою, має бути у справному стані.
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"Ми готові продовжити постачання газу через Україну навіть після 2014 року, коли закінчується термін чинного контракту на транзит через цю країну. Звичайно, якщо на це буде попит з боку європейських імпортерів, і це буде рентабельно. А сама ГТС України буде у справному технічному стані ", — сказав Путін.
Ціни на газ різко зросли
За перші ж хвилини торгів 14 лютого, ціна березневих ф'ючерсів природного газу зросла на 10-14%. Вчора вони становили близько 1000 дол. за тис. куб. . Пізніше темпи зростання котирувань трохи сповільнилися.
За прогнозами Європейської комісії, у 2022 році можна не розраховувати на зниження ціни. Це може статися лише у 2023 році.
Тим часом запаси у ПСГ ЄС стрімко тануть, у січні 2022 року вони впали нижче 40%, а відбір продовжується і донині.
Раніше ми писали, чи загрожує Україні дефіцит газу, та розповідали, з ким ми домовилися збудувати новий газопровід.