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Ціни на газ в Європі різко рвонули вгору — хто в цьому винен

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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14 лютого, 09:57
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Ціни фʼючерсів на газ перевищили 1000 доларів
Ціни на газ бʼють рекорди
Ціни на газ бʼють рекорди / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Ціни березневих фʼючерсів на газ в Європі в перші хвилини торгів виросли на 10-14%. Зараз вони становлять близько 1000 дол за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

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Однією із можливих причин такого різкого зростання називають поширення чуток про війну Росії з Україною.

Так, ціна відкриття на майданчику ICE Futures склала 1028,2 дол, що на 13,7% вище за розрахункову ціну п'ятниці — 904,7 долара. Проте потім темпи зростання знизилися, котирування в 9:12 за київським часом досягли цінового мінімуму в 983,2 дол. Це вище на 10,1%.

Коли подешевшає газ?

У зимовому економічному прогнозі Європейської комісії стверджується, що на дешеве блакитне паливо 2022 року сподіватися не варто. Газ подешевшає лише в 2023 року.

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Незважаючи на ці пронози ціни продовжують зростати.

ЄС скорочує запаси газу

Запаси газу в ПСГ Євросоюзу у січні 2022 року впали нижче 40%, а витрата блакитного палива зі сховищ у цей же час на третину більша, ніж за останні п'ять років.

Щоб скоротити витрати на надзвичайно дорогий імпорт, європейці вирішили все одно використати власні запаси.

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За словами голови європейської дипломатії Жозепа Борреля, Євросоюз уже розробив план дій на той випадок, якщо Росія припинить постачання газу до регіону.

Раніше ми розповідали, чому Україні загрожує дефіцит газу, та хто українців ставить в незручне становище.

Ми також писали, що Польща та Україна домовилися про будівництво загального газопроводу. Це допоможе наростити обсяги газу, що постачається на схід.

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