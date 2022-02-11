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Більше не дорожчатиме? Скільки зараз коштує газ у Європі і коли він впаде у ціні

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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11 лютого, 15:05
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За прогнозами, блакитне паливо точно подешевшає з часом
Що буде з цінами на газ у Європі
Що буде з цінами на газ у Європі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціни на газ вже не лякають світ високими цінниками, але все одно залишаються на досить високому рівні. Експерти спрогнозували, коли очікується значного зниження тарифів.

Так, у зимовому економічному прогнозі Європейської комісії стверджується, що на дешеве блакитне паливо 2022 року сподіватися не варто. Газ подешевшає лише в 2023 року.

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Зазначається, що електроенергія та газ подорожчали у IV кварталі 2021 року (у жовтні, листопаді, грудні). Аналітики вважають, що ціни на енергоносії поступово знижуватимуться.

Тим часом, у ЄС нещодавно оголосили про заходи, аби допомогти пом'якшити ціни на електроенергію. Річний ГІПЦ (гармонізований індекс споживчих цін) за прогнозами, досягне 4,3% у 2022 році.

Але ціна на блакитне паливо для європейських країн продовжує зростати. Так, станом на 12:33 (11 лютого) вартість газу становить $875 за 1 тис. куб. м (або 73,6 євро за МВт-год), свідчать дані біржі. Ціна майже вп'ятеро більша, ніж рік тому.

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ЄС скорочує запаси газу

Запаси газу в ПСГ Євросоюзу у січні 2022 року впали нижче 40%, а витрата блакитного палива зі сховищ у цей же час на третину більша, ніж за останні п'ять років.

Навіть незважаючи на м'яку погоду, європейці вирішили все одно використати власні запаси, щоб скоротити витрати на надзвичайно дорогий імпорт.

Але, за словами голови європейської дипломатії Жозепа Борреля, Євросоюз уже розробив план дій на той випадок, якщо Росія припинить постачання газу до регіону.

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Раніше ми розповідали, що Польща та Україна домовилися про будівництво загального газопроводу Це допоможе наростити обсяги газу, що постачається на схід.

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