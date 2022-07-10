Українцям дозволили не платити за одну комунальну послугу — яку саме

Українці під час війни не звільняються від сплати комунальних платежів, однак є невеликий виняток

Послуга повʼязана з газом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Деяких споживачів газу можуть звільнити від плати за його розподіл.

Про це заявили у Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

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Зокрема, в умовах воєнного стану за постачання газу можна не сплачувати:

якщо внаслідок військових дій була пошкоджена інфраструктура і облгази не можуть виконувати свої зобов'язання щодо забезпечення цілодобового доступу до газорозподільної системи;

споживачам, які мали пошкоджений об'єкт газоспоживання або внутрішньобудинкову систему газопостачання.

У цих двох випадках плату за розподіл газу не нараховуватимуть, але лише на час відсутності цілодобового доступу до газорозподільної системи.

Однак, нагадаємо, загалом українці під час війни не звільняються від сплати комунальних платежів і повинні платити за послуги. Накопичені борги доведеться погашати у повному обсязі.

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Комуналка подешевшає?

Верховна Рада прийняла закон, за яким передбачено спрощення процедури утеплення багатоквартирних будинків (№ 6485), що, зі свого боку, суттєво зменшить комунальні витрати і споживання газу.

Законопроєкт спрощує процедуру розгляду заявки на часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності та фінансування робіт, які потрібні для термомодернізації будівлі.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль попередив, що деякі українці залишаться без тепла взимку. Все через те, що в окремих населених пунктах окупанти пошкодили інфраструктуру і відремонтувати централізоване постачання до кінця 2022 року не вдасться.

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