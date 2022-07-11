Відшкодування збитків після ДТП не буде? Що може статися з виплатою водіям

Розповідаємо, хто заплатить потерпілому в ДТП, якщо у винуватця немає або вже не чинна автоцивілка

Хто виплатить відшкодування збитків після ДТП, якщо у винуватця немає автоцивілки / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

Страховий поліс, або автоцивілку, повинен мати кожен водій. Це документ, який покриває витрати потерпілого у ДТП. Та бувають випадки, коли у винуватця ДТП автоцивілки немає, або ж вона прострочена.

У проєкті НБУ Financial Literacy Ukraine пояснили, хто повинен платити потерпілому у такому випадку.

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Відшкодування буде

Якщо у винуватця ДТП немає автоцивілки, то виплату потерпілому здійснить Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ). Це бюро – велике об'єднання страховиків, і воно здійснює обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам.

Отже, що робити, щоб отримати відшкодування у такому випадку? Якщо сталася ДТП, то потрібно зробити такі кроки:

викликати поліцію та швидку допомогу, якщо є потерпілі, та виконувати інші обов'язки, що зазначені в ПДР;

зафіксувати місце ДТП: сфотографувати пошкодження, розміщення автомобілів, інші обставини;

невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів з дня настання ДТП, звернутися до МТСБУ письмово з повідомленням про ДТП.

На сайті бюро є приклад заяви, яку потрібно написати, щоб повідомити про інцидент.

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Важливо після повідомлення про ДТП зберігати пошкоджене майно у тому стані, в якому воно знаходилося після інциденту. І так має бути доти, доки його не огляне призначений МТСБУ представник. Врешті бюро здійснить виплату, але потім ці гроші винуватець повинен буде віддати.

"Також важливо, щоб у потерпілого був чинний страховий поліс автоцивілки. Після того, як МТСБУ виплатить відшкодування потерпілому, МТСБУ буде вимагати відшкодування від винуватця ДТП", – пояснив регулятор.

Розміри страхових виплат збільшились

"Сьогодні" раніше писали, що з 1 липня ціни на автоцивілку зросли на 5-15%. Це пов'язано з тим, що суми виплат за страховкою також збільшились. Тепер виплати будуть такими:

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160 000 грн за шкоду, завдану майну;

за шкоду, завдану майну; 320 000 грн за шкоду, заподіяну здоров'ю та життю потерпілих.

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