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Відшкодування збитків після ДТП не буде? Що може статися з виплатою водіям

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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11 липня, 08:59
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Розповідаємо, хто заплатить потерпілому в ДТП, якщо у винуватця немає або вже не чинна автоцивілка
Хто виплатить відшкодування збитків після ДТП, якщо у винуватця немає автоцивілки
Хто виплатить відшкодування збитків після ДТП, якщо у винуватця немає автоцивілки / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

Страховий поліс, або автоцивілку, повинен мати кожен водій. Це документ, який покриває витрати потерпілого у ДТП. Та бувають випадки, коли у винуватця ДТП автоцивілки немає, або ж вона прострочена.

У проєкті НБУ Financial Literacy Ukraine пояснили, хто повинен платити потерпілому у такому випадку.

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Відшкодування буде

Якщо у винуватця ДТП немає автоцивілки, то виплату потерпілому здійснить Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ). Це бюро – велике об'єднання страховиків, і воно здійснює обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам.

Отже, що робити, щоб отримати відшкодування у такому випадку? Якщо сталася ДТП, то потрібно зробити такі кроки:

  • викликати поліцію та швидку допомогу, якщо є потерпілі, та виконувати інші обов'язки, що зазначені в ПДР;
  • зафіксувати місце ДТП: сфотографувати пошкодження, розміщення автомобілів, інші обставини;
  • невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів з дня настання ДТП, звернутися до МТСБУ письмово з повідомленням про ДТП.

На сайті бюро є приклад заяви, яку потрібно написати, щоб повідомити про інцидент.

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Важливо після повідомлення про ДТП зберігати пошкоджене майно у тому стані, в якому воно знаходилося після інциденту. І так має бути доти, доки його не огляне призначений МТСБУ представник. Врешті бюро здійснить виплату, але потім ці гроші винуватець повинен буде віддати.

"Також важливо, щоб у потерпілого був чинний страховий поліс автоцивілки. Після того, як МТСБУ виплатить відшкодування потерпілому, МТСБУ буде вимагати відшкодування від винуватця ДТП", – пояснив регулятор.

Розміри страхових виплат збільшились

"Сьогодні" раніше писали, що з 1 липня ціни на автоцивілку зросли на 5-15%. Це пов'язано з тим, що суми виплат за страховкою також збільшились. Тепер виплати будуть такими:

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  • 160 000 грн за шкоду, завдану майну;
  • 320 000 грн за шкоду, заподіяну здоров'ю та життю потерпілих.

Ми також розповідали про те, що за різних обставин водії можуть втратити номерні знаки. Особливо це актуально під час бойових дій. Читайте, як повернути номери, і які документи для цього потрібні.

Читайте і про те, скільки насправді пального може вмістити автомобіль і чому для деяких водіїв це може стати сюрпризом та що станеться з бензиновою кризою у серпні.

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В чому різниця?
Економ

Зазвичай, це типові багатоповерхівки без надмірних архітектурних рішень, схожі одна на одну, але їхнє основне завдання – універсальність та забезпечення квартирами якомога більшої кількості людей. У Києві середня ціна за квадратний метр у "економі" становить 27 тис. грн.

Комфорт

У таких будинках передбачені зони для зберігання дитячих колясок чи велосипедів, є вбиральні, охорона на території, покращений дитячий майданчик та паркінг. У Києві за такі квартири у новобудовах просять у середньому 35,3 тис. грн за кв. м.

Бізнес

У новобудовах є великі підземні паркінги, з одним паркомісцем на квартиру. Зазвичай такі будівлі охороняються, є консьєрж, покращені дитячі майданчики, а для догляду за територією наймають садівників. Мешканці столиці в середньому платять 57,7 тис. грн за квадратний метр у такій квартирі.

Еліт

Над дизайном житла працюють солідні дизайнери. Територія охороняється, а паркомісця облаштовують із запасом. У таких житлових комплексах будують тенісні корти, басейни, супермаркети, приватні школи тощо. У Києві один квадратний метр такого житла коштує в середньому 98,8 тис. грн.

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