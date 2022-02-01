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Газ в Европе резко упал в цене — при чем здесь Украина

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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1 февраля, 15:37
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Газ уже упал в цене примерно на 10%
Газ в Европе упал в цене
Газ в Европе упал в цене / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цена на газ в Европе падает. Эксперты связывают это с резким увеличением поставок российского газа в Европу через Украину.

Динамика цен на биржи Yahoo.Finance свидетельствует, что цены упали примерно на 10% с начала торгов.

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Да, 1 февраля 2022 года открылись торги со значением 78,30 евро за 1 МВт/ч за1000 кубов. Минимум достиг 74,80 евро. По состоянию на 15:05 по киевскому времени газ стоил 76,49 евро за 1 МВт/ч за 1000 кубов.

/ Фото: скриншот, Yahoo.Finance

В чем причина?

За данными Bloomberg газ начал дешеветь после того, как российские поставки через Украину начали возобновляться. Да, поставки в Словакию через узел Вельке-Капушаны на границе с Украиной вернулись к нормальному уровню. При этом российские поставки через Польшу в Германию пока приостановлены.

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Еще одна причина – геополитическое напряжение вокруг Украины.

А вот ЕС в настоящее время ведет переговоры с другими своими поставщиками — США, Катаром и Азербайджаном — по экстренным поставкам в случае, если они будут прекращены.

ЕС готовится к прекращению поставок из РФ

Запасы газа в ПХГ Евросоюза уже упали ниже 40%, а расход голубого топлива из хранилищ этого января на треть больше, чем за последние пять лет.

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Отмечается, что, несмотря на мягкую погоду, европейцы решили все равно использовать собственные запасы, чтобы сократить расходы на чрезвычайно дорогой импорт.

В то же время глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз уже разработал план действий на тот случай, если Россия прекратит поставки газа в регион.

Напомним, Европа выделит Украине 1,2 млрд евро помощи. Первый транш ожидают в середине февраля.

Раньше мы рассказывали, что Польша и Украина договорились о строительстве общего газопровода. Это поможет нарастить объемы газа, поставляемого на восток.

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