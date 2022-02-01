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Газ у Європі різко впав в ціні — до чого тут Україна

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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1 лютого, 15:37
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Газ вже впав в ціні близько на 10%
Газ в Європі впав у ціні
Газ в Європі впав у ціні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціна на газ у Європі падає. Експерти повʼязують це з різким збільшенням поставок російського газу в Європу через Україну.

Динаміка цін на біржі Yahoo.Finance свідчить, що ціни впали приблизно на 10% з початку торгів.

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Так, 1 лютого 2022 року відкрилися торги зі значенням 78,30 євро за 1 МВт/год за 1000 кубів. Мінімум сягнув 74,80 євро. Станом на 15:05 за київським часом газ вартував 76,49 євро за 1 МВт/год за 1000 кубів.

/ Фото: скріншот, Yahoo.Finance

У чому причини?

За даними Bloomberg, газ почав дешевшати після того, як російські поставки через Україну почали відновлюватися. Так, поставки в Словеччину через вузол Вельке — Капушанина кордоні з Україною повернулися до нормального рівня. При цьому російські поставки через Польщу в Німеччину поки призупинені.

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Ще однією причиною є геополітична напруга навколо України. ЄС в цей час веде переговори з іншими своїми постачальниками — США, Катаром та Азербайджаном — щодо екстрених поставках у випадку, якщо раптом вони будуть припинені.

ЄС готується до припинення поставок з РФ

Запаси газу в ПСГ Євросоюзу вже впали нижче 40%, а витрати блакитного палива зі сховищ цього січня на третину більші, ніж за останні п’ять років.

Зазначається, що попри м’яку погоду, європейці вирішили все одно використовувати власні запаси, щоб скоротити витрати на надзвичайно дорогий імпорт.

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Водночас голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз вже розробив план дій на той випадок, якщо Росія припинить постачання газу в регіон.

Нагадаємо, Європа виділить Україні 1,2 млрд євро допомоги. Перший транш очікують в середині лютого.

Раніше ми розповідали, що Польща та Україна домовилися про будівництво спільного газопроводу. Це допоможе наростити обсяги газу, що постачається на Схід.

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