Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европы – когда ждать первый транш

Еврокомиссия официально утвердила решение о выделении Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.
Об этом сообщил известный журналист Рикард Йозвяк, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйден.
Урсула фон дер Ляйден призвала Европарламент и Евросовет как можно скорее одобрить это решение, чтобы Украина смогла получить первый транш в размере 600 млн евро.
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А по слова Йозвяка, это может произойти уже в середине этого февраля.
"Парламент и Рада могут одобрить это уже в середине февраля, что является рекордной скоростью для пакета МИД", – говорится в посте журналиста.
Что входит в пакет макрофинансовой помощи?
Ранее глава Еврокомиссии анонсировала, что пакет будет состоять из экстренного кредита и нескольких грантов. По словам фон дер Ляйден, эта сумма поможет Украине решить свои проблемы, которые образовались из-за нарастающего напряжения в отношениях с РФ.
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