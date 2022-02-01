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Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европы – когда ждать первый транш

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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1 февраля, 13:40
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Глава Еврокомиссии сообщила об официальном решении выделения помощи Украине, но его должны утвердить еще несколько инстанций
На что Украине выделят деньги
На что Украине выделят деньги / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Еврокомиссия официально утвердила решение о выделении Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

Об этом сообщил известный журналист Рикард Йозвяк, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйден.

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Урсула фон дер Ляйден призвала Европарламент и Евросовет как можно скорее одобрить это решение, чтобы Украина смогла получить первый транш в размере 600 млн евро.

А по слова Йозвяка, это может произойти уже в середине этого февраля.

"Парламент и Рада могут одобрить это уже в середине февраля, что является рекордной скоростью для пакета МИД", – говорится в посте журналиста.

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Что входит в пакет макрофинансовой помощи?

Ранее глава Еврокомиссии анонсировала, что пакет будет состоять из экстренного кредита и нескольких грантов. По словам фон дер Ляйден, эта сумма поможет Украине решить свои проблемы, которые образовались из-за нарастающего напряжения в отношениях с РФ.

Дополняется...

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