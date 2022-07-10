Низка потягів "Укрзалізниці" затримується в дорозі — що сталося

Низка пасажирських поїздів "Укрзалізниці" затримується в дорозі через технічні причини.
Про це повідомляє "Укрзалізниця" в Telegram.
Так, потяги затримуються за такими напрямками:
- №85/233 Запоріжжя, Покровськ — Львів (затримка 55 хв);
- №715 Київ — Перемишль (затримка 1 год 35 хв);
- №45/46 Ужгород — Харків (затримка 50 хв);
- №5/6 Івано-Франківськ — Запоріжжя (затримка 15 хв).
"Час затримки поїздів може змінюватися, стежте за офіційними повідомленнями Укрзалізниці та оголошеннями на вокзалах", — йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".
"Укрзалізниця" підняла тарифи
24 червня у Міністерстві юстиції зареєстрували документ, яким передбачають підвищення тарифів на перевезення вантажів залізницею.
Таким чином підвищено ціни на усі 20 видів вантажів, а коефіцієнт зріс на 70%. Планову індексацію тарифів провели з 1 липня.
Зазначається, що таке підвищення тарифів дасть змогу перевізнику заробити понад 11 мільярдів гривень до кінця 2022 року – компанія давно просила про це уряд.
"Сьогодні" писали про новий потяг до Польщі та розповідали, коли у вагонах "Укрзалізниці" з’явиться інтернет від Starlink.