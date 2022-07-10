Низка потягів "Укрзалізниці" затримується в дорозі — що сталося

Мова йде саме про пасажирські поїзди

Затримка потягів відбувається за різними напрямками / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Низка пасажирських поїздів "Укрзалізниці" затримується в дорозі через технічні причини.

Про це повідомляє "Укрзалізниця" в Telegram.

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Так, потяги затримуються за такими напрямками:

№85/233 Запоріжжя, Покровськ — Львів (затримка 55 хв);

№715 Київ — Перемишль (затримка 1 год 35 хв);

№45/46 Ужгород — Харків (затримка 50 хв);

№5/6 Івано-Франківськ — Запоріжжя (затримка 15 хв).

"Час затримки поїздів може змінюватися, стежте за офіційними повідомленнями Укрзалізниці та оголошеннями на вокзалах", — йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" підняла тарифи

24 червня у Міністерстві юстиції зареєстрували документ, яким передбачають підвищення тарифів на перевезення вантажів залізницею.

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Таким чином підвищено ціни на усі 20 видів вантажів, а коефіцієнт зріс на 70%. Планову індексацію тарифів провели з 1 липня.

Зазначається, що таке підвищення тарифів дасть змогу перевізнику заробити понад 11 мільярдів гривень до кінця 2022 року – компанія давно просила про це уряд.

"Сьогодні" писали про новий потяг до Польщі та розповідали, коли у вагонах "Укрзалізниці" з’явиться інтернет від Starlink.