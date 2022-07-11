Не для програмістів: кому в IT платять по 50 тис. грн і більше

Розповідаємо, які найпопулярніші вакансії для людей з нетехнічною освітою є в сфері IT та що треба вміти для такої роботи

Ким можна працювати в IT / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Серед пошукачів роботи є певний стереотип про те, що сфера IT існує лише для розробників і програмістів. Але у таких компаніях є достатньо робочих місць для фахівців з нетехнічною освітою, і зарплати там пропонують значно вищі, ніж на аналогічних посадах в інших сферах.

Експерти аналітичного центру кадрового порталу grc.ua розповіли "Сьогодні", якими є ці посади і які вимоги висувають до кандидатів.

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Серед вакансій в IT 18% – для нетехнічних спеціалістів

"Зараз в ІТ-компаніях для нетехнічних спеціалістів відкрито 18% вакансій від усіх актуальних в ІТ-сфері на сайті grc.ua. Шукають, зокрема, менеджерів продуктів, рекрутерів, PR-менеджерів, маркетологів продуктів, менеджерів по роботі з клієнтами, контент-менеджерів тощо", – зазначають експерти.

Для всіх таких посад потрібно мати різні навички. Експерти відідрали найбільш популярні та розповіли, що треба знати і скільки можна заробити.

Перша з них – Project Manager (управління проєктами). Основний обов'язок – керувати проєктною командою, формувати бачення і стратегію продукту, над яким працює ця команда. Роботодавці вимагають такі навички:

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базове розуміння HTML;

управління людськими ресурсами;

фінансова грамотність;

знання методології розробки і розуміння технічного боку справи;

знання іноземної мови.

"Проєкт-менеджери є важливою складовою бізнес-процесу в IT. Вони є такими собі "містками-тлумачами" між чистими технічними спеціалістами і менеджментом компанії", – пояснили експерти.

Заробити такі спеціалісти можуть від 1 000 до 2 000 доларів на місяць (приблизно від 36 500 до 73 000 грн).

Також в IT можуть працювати рекрутери (фахівці, що шукають людей на вакансії). Однією з основних вимог до майбутнього рекрутера є високий рівень знання англійської мови. Часто працювати таким фахівцям можна дистанційно. Крім того, роботодавці вимагають таке:

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базові знання в ІТ;

вільне володіння пакетами MS Office, Google Sheets/Docs.

Робота є і для маркетологів. Для цього потрібно розуміти, вміти і знати таке:

просування компанії, IT-послуг чи/та IT-продуктів на ринку;

участь у формуванні стандартів компанії по роботі з різними каналами збуту;

базові знання інструментів внутрішнього маркетингу – e-mail маркетинг, маркетинг лояльності і т.д.;

розуміння специфіки "роботи" рекламних інструментів;

важливо мати стратегічне мислення, ініціативність, організаторські здібності, знати специфіки ринку.

Також в IT можуть працювати менеджери по роботі з клієнтами, які повинні підтримувати і розширювати клієнтську базу, консультувати користувачів, вести ділове листування, збирати й обробляти відгуки про роботу IT-команди.

Наприклад, контент-менеджери можуть для IT-компаній наповнювати сайти і соцмережі. Наймають на роботу і менеджерів з продажу. До їхніх основних обов'язків входить таке:

пошук, виявлення потреб, формування пропозиції і презентування та продаж продуктів IT на ринку;

пошук клієнтів;

робота з комерційними пропозиціями.

"Досвід роботи в продажу бажаний, проте не обов'язковий. Роботодавці готові здійснити навчання кандидатів, у яких є бажання досягати поставлених цілей та заробляти гроші. Одна з основних вимог: впевнене володіння англійською – розмовною та письмовою", – наголошують аналітики.

Заробити такі менеджери можуть від 1 000 до 1 500 доларів (приблизно від 36 500 до 55 000 грн).

Сфери, де найбільше потрібні люди

Раніше "Сьогодні" писали, що найбільше вакансій станом на кінець червня та початок липня є у сфері продажу. Роботу пропонують продавцям, касирам, адміністраторам торговельних залів, менеджерам з продажу.

Значну частку вакансій займає IT-сфера. Є багато роботи і для інших фахівців. Читайте у нашому матеріалі, хто зараз потрібен роботодавцям, і в яких містах конкуренція найменша.

Крім того, Нацбанк опублікував звіт за червень із даними про те, як активно люди шукають роботу, скільки для них є вакансій і як змінилися заробітки. Читайте у нашому матеріалі, що відбувається на ринку праці.

Також "Сьогодні" поспілкувалися із хлопцем, який працював оператором кол-центру. Читайте, що насправді приховує така робота і яка ситуація з заробітками.