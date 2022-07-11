Валюта дорожчає: який курс долара встановили в банках

Розповідаємо про те, за скільки купують і продають валюту в українських банках 11 липня

Купівля та продаж долара в банках подорожчали / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У понеділок, 11 липня, відбулися чергові, хоч і невеликі, зміни з курсом валют в українських банках.

За даними сайту "Мінфін", упродовж тижня курс підріс в середньому на 85 копійок, а за добу – на 20-30 копійок.

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Загалом по Україні банки купують долари за курсом 35,7 грн, а продають по 36,5 грн. Офіційний курс від НБУ залишається замороженим на рівні 29,25 грн.

Конкретні фінансові установи встановлюють власний курс валют (купівля/продаж):

ПриватБанк – 35,50/36,30 грн за долар;

Ощадбанк – 36,00/36,90 грн;

Укрексімбанк – 36,20/36,70 грн;

Райффайзенбанк – 36,40/37,10 грн;

ПУМБ – 35,80/36,30 грн.

При оплаті банківською карткою, курс валют в більшості банків вигідніший, ніж при обміні готівки. Наприклад, в Ощадбанку встановили картковий курс долара на рівні 29,25/35,55 грн, а в Monobank – 34,80/34,90 грн. Для клієнтів ПриватБанку діє курс 35,58/35,58 грн.

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Більш детальна інформація про курс долара в українських банках 11 липня:

Актуальний курс долара в банках 11 липня / Фото: скріншот

Актуальний курс долара в банках 11 липня / Фото: скріншот

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Актуальний курс долара в банках 11 липня / Фото: скріншот

Актуальний курс долара в банках 11 липня / Фото: скріншот

Прогнози на літо

Раніше "Сьогодні" розпитали експертів про те, що буде з курсом валют в Україні найближчим часом. Коливання в межах 30-50 копійок зараз не викликають паніки в населення, і економісти схильні вважати, що до кінця літа курс долара залишатиметься в межах 35-36 грн.

Будь-яка дестабілізація на фронті може призвести до зростання курсу. Щоправда, експерти сподіваються, що за відмітку 40 грн за долар національна валюта не піде завдяки адміністративним заходам.

"Інфляційні та курсові ризики залежатимуть від наступних факторів – цін на енергоресурси у світі, транспортної доступності в країні та логістичних можливостей у світі, а також сезонних факторів. Очікуємо, що курс продажу долара США в Україні не зміниться і протягом літа триматиметься нижче рівня 40 гривень", – зазначив аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

Водночас євро продовжує стрімке падіння й уже наблизився до курсу долара на світовому ринку. В українських обмінниках він лише на 50 коп. дорожче за американську валюту. Світові інвестиційні банки також знизили цільовий рівень щодо пари євро/долар, тож очікувано валюта США стане навіть дорожчою за європейську.

"Цей рівень може бути пробитий вже у серпні. Це вже не вперше, коли євро опускається нижче за долар – євровалюта вже падала з 1,17 до 0,82 долара у жовтні 2002 року. Через збіг деяких обставин – енергетичний дефіцит та призупинення промисловості Європи – такий сценарій виглядає цілком реалістично", – пояснив керівник відділу аналітики у Forex club та Libertex Андрій Шевчишин.

Якщо долар залишиться до кінця літа на рівні 36 гривень, то євро при зниженні до позначки 0,95 долара може коштувати в Україні приблизно 34 гривень.

"Сьогодні" раніше писали, скільки коштує валюта на чорному ринку в Україні, а також розповідали, що Національний банк змінив валютні правила для українських підприємців.