Квартира за 700 тисяч: де під Києвом найдешевше купити житло

Розповідаємо, в яких містах у Київській області найменші ціни на однокімнатні квартири

Де під Києвом найдешевші квартири / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

Через повномасштабну війну з РФ в Україні змінюються ціни на нерухомість. У деяких випадках ці зміни відбуваються на користь покупця.

"Сьогодні" переглянули актуальні оголошення щодо продажу однокімнатних квартир у Київській області на OLX Нерухомість та показують, як виглядають найдешевші квартири і де вони розташовані.

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Купити однокімнатну квартиру можна менше ніж за мільйон

Найдешевша квартира у такому сегменті коштує 18 500 доларів (приблизно 675 250 грн) у Гостомелі. Її площа – 31 кв. м, і поки житло знаходиться на стадії побудови. Поруч є всі важливі інфраструктурні об'єкти, а також парк і озеро.

Наступну квартиру за невисоку ціну пропонують в Ірпені. Її вартість – 22 000 дол. (803 000 грн). Площа складає 38 кв. м. Це новобудова, територія охороняється і є відеоспостереження, інфраструктура також розвинена.

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Також є пропозиція у селищі Немішаєве Бучанського району. Квартира розташована в центрі населеного пункту, площа складає 29 кв. м. У квартирі є новий ремонт. Ціна такого житла – 26 000 дол. (949 000 грн).

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У самій Бучі можна купити однокімнатну квартиру за 26 599 дол. (970 863 грн). Житло на 36 кв. м знаходиться в новобудові, і як зазначають власники, у квартирі є початковий ремонт: стяжка, штукатурка, розведено опалення, вивід під кондиціонер. Зараз у неї вигляд такий:

Врешті в інших містах ціни на однокімнатні квартири вже ростуть. Наприклад, у Броварах таке житло на 36 кв. м коштує 51 000 дол. (1 861 500 грн). У ньому є ремонт, необхідна техніка і меблі.

Скільки коштує квартира від забудовника в Бучі

Раніше "Сьогодні" писали, що після звільнення від російських загарбників люди почали повертатися до Бучі і поступово відбудовувати місто. Так, забудовники вже почали не тільки продавати там житло, а і будувати його.

Що стосується трикімнатних квартир, то в багатьох ЖК міста вони вже продані. Ті, що ще продаються, мають ціну 1 кв. м від 25 000 до 48 750 грн. Наприкінці червня ціни на трикімнатні квартири зросли.

Читайте у нашому матеріалі, що відбулося з цінами на квадратні метри для однокімнатних та двокімнатних квартир у новобудовах Бучі.

Ми також писали про те, як зняти квартиру в Києві за 3000 грн та що станеться з первинним ринком житла до вересня.