Аферисти знову атакують клієнтів "Нової пошти" – як не потрапити у пастку

Розповідаємо, що треба зробити у відділенні, щоб не потрапити на гачок аферистів

/ Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, Нова Пошта

Клієнтка "Нової пошти" розповіла про нову схему шахраїв з посилками, яка особливо актуальна для тих, хто забирає багато посилок і не завжди має час перевіряти кожну.

Про це відома волонтерка написала в Facebook.

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Отже, сенс афери в тому, що вам приходить невеличка посилка післяплатою, і потрібно сплатити невелику суму близько 200 грн.

"Посилку забирають, сплачують гептом з усіма. Розкривають – а там маленький готельний шматочок мила. Дрібниця, а приємно. І нам, і відправнику. Бо як би ж ми жили б без цього мила?" – йдеться у дописі.

У випадку цієї клієнтки усе закінчилось добре, оскільки працівник "Нової пошти" попередив про можливе шахрайство.

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Що відповіли у "Новій пошті"?

Представники компанії відреагували на допис і пояснили: щоб уникнути обману, потрібно перевіряти вміст посилки одразу у відділенні в присутності оператора.

"Якщо після перевірки вмісту ви впевнилися, що це замовлення не мало бути адресоване вам, можете відмовитися від отримання", - порадили в "Новій пошті".

Окрім цього, у жінки попросили номер накладної та передали інформацію колегам з профільного відділу.

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"Нова пошта" запускає нову послугу

Тепер відправити посилку можна взагалі без візиту до відділення – через поштомат.

Відправляти посилку з поштомата вже можуть жителі Києва, Львова, Одеси, Дніпра та Полтави. З 18 липня така послуга почне працювати у Вінниці.

Про те, як це зробити і скільки це коштує, читайте в нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, яку пропозицію "Нова пошта" зробила англійському прем’єру Борису Джонсону і які проблеми з посилками виникають в українців за кордоном.