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Від одноразового квитка до "безліміту": де є пільги на проїзд для українців в ЄС

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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11 липня, 12:31
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Розповідаємо про пільги для українців у громадському транспорті Європейських країн
Українцям ще доступні пільги у деяких видах транспорту в ЄС
Українцям ще доступні пільги у деяких видах транспорту в ЄС / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Пільги для українців за кордоном поступово скорочують і скасовують, стосується це і громадського транспорту.

На спеціалізованому порталі visitukraine.today розповіли, які країни доки дозволяють українцям подорожувати на пільгових умовах.

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Австрія

Країна дає можливість українцям користуватися громадським транспортом Відня Wiener Linien до кінця вересня.

А для поїздок за межами столиці, вони можуть оформити квиток "Not-Ticket Ukraine" для безкоштовного проїзду в поїздах ÖBB. Його можна отримати в поїзді у персоналу або в касах ÖBB на вокзалах і діє він два дні, а після його потрібно оформлювати знову.

Бельгія

Українці у день прибуття можуть скористатися правом безкоштовного проїзду в мережі SNCB (міжнародних потягів, що прямують в/із Німеччини, Нідерландів, Люксембургу та Франції).

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Для цього необхідно пред’явити квиток DB "Helpukraine" або свій український паспорт, ID-картку, або інше посвідчення особи.

Якщо ви і надалі залишились в країні, то можете зареєструватися в Бюро реєстрації біженців і це дасть змогу безкоштовно переїхати до вашого місця мешкання в Бельгії за квитком Fedasil Bulk Ticket.

Болгарія

Тут українцям дали змогу безкоштовно їздити у громадському транспорті міста Софія до жовтня цього року.

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Для цього потрібно мати документ, що посвідчує особу, та реєстраційну картку тимчасового захисту.

Окрім цього, болгарська залізниця і Румунський державний залізничний пасажирський операторCFR Călători пропонують нашим співвітчизникам безкоштовні квитки за програмою "HELP UKRAINE".

Для його отримання потрібно пред’явити документ, що підтверджує громадянство або прописку в Україні.

Ірландія

Ця країна надає безкоштовний проїзд залізницею Iarnród Éireann або автобусом Bus Éireann від пункту прибуття в Ірландію до кінцевого пункту призначення, однак лише для новоприбулих біженців.

Для отримання квитка на поїздку у касі потрібно пред’явити:

  • український паспорт;
  • підтвердження прибуття до Ірландії протягом останніх семи днів;
  • підтвердження від зареєстрованої благодійної організації, яка бере участь у реагуванні на війну в Україні.

Литва

Українці, що втекли від війни до Вільнюса, можуть безкоштовно користуватися міським громадським транспортом.

Для цього потрібно лише пред’явити контролерам документ, що засвідчує особу.

Італія

Тут українці можуть безкоштовно подорожувати потягами Trenitalia протягом щонайбільше 5 днів із моменту в’їзду до Італії.

Передбачається, що це допоможе новоприбулим дістатися свого місця призначення і стосується міжміських та регіональних сполучень.

Нідерланди

Якщо ви в’їхали у цю країну і бажаєте рушити далі, вам можуть видати безкоштовний денний абонемент у будь-якій касі продажу квитків та обслуговування NS на великих залізничних станціях.

Для цього треба пред’явити свої українські документи, а також квиток на поїзд Німеччини, Бельгії, Франції чи Австрії з терміном дії не більле 24 годин.

Польща

На жаль, країна скасувала усі пільги на проїзд, які були запроваджені з 24 лютого, але у окремих містах вони все ж залишились.

Наприклад Щецин дозволив українцям безкоштовно користуватись громадським транспортом до 30 вересня, а за 1 злотий у Познані можна купити соціальний проїзний строком дії 30 днів.

Румунія

Тут переселенцям дають можливість безкоштовно дістатись до Румунії з прикордонного пункту пропуску Паланка, Республіка Молдова.

Для цього необхідно пред’явити документи, що посвідчують особу та засвідчують в’їзд на територію Румунії.

Словаччина

Тут українці можуть безкоштовно подорожувати у поїздах ZSSK (окрім поїздів IC).

Проїзні видають в касі або безпосередньо в поїзді, якщо пред’явити дійсний паспорт, посвідчення особи або інший документ, що підтверджує громадянство України.

Своїм правом на безкоштовний квиток можна скористатися у день його отримання та впродовж наступних 4 днів, починаючи з дня отримання особистого документу SLOVAK HELP або документу, що підтверджує статус тимчасового прихистку.

Угорщина

Тут біженці з України можуть безкоштовно подорожувати потягами MÁV-START és a GYSEV з квитками солідарності "Solidarity tickets".

Їх потрібно отримувати в касі перед поїздкою або в самому потязі у провідника. Такі квитки дійсні лише для 2-го класу потягів, на маршруті та в часовий проміжок, який зазначено на них.

Португалія

Громадянам України або біженцям із України інших національностей залізниця Comboios de Portuga пропонує безкоштовний проїзж у міжрегіональних, регіональних та міських поїздах 2-го класу Celta і Intercidades.

Там можна навіть перевозити тварин без квитків та ідентифікаційних документів на них.

Для цього потрібно пред’явити свій паспорт, ідентифікаційний документ громадянина України чи підтвердження про місце проживання у касі або в самому потязі.

Франція

Одну безкоштовну подорож українці можуть отримати у залізничній компанії SNCF в межах Франції та до інших європейських пунктів призначення.

Щоб отримати безкоштовний квиток, потібно підійти до пункту продажу квитків на вокзалі і пред’явити один із таких документів:

  • паспорт або посвідчення особи, видані в Україні;
  • квиток німецької залізниці Deutsche Bahn "HELP UKRAINE";
  • чинну посвідку на проживання для неукраїнців, які тікають від війни;
  • українську карту іноземного резидента в Україні.

Хорватія

Українці отримали право безкоштовних поїздок на всіх внутрішніх залізничних маршрутах Хорватії в 2-му класі потягів у перевізника HŽ Putnički.

Для цього у касі або в потязі потрібно пред’явити український паспорт та рішення про дозвіл на в’їзд до Республіки Хорватія.

Чехія

У громадському транспорті Праги безкоштовний проїзд для українців доступний лише в перші 5 днів після прибуття до країни.

Після цього можна придбати пільговий проїзний: на місяць — 165 крон (209 грн) та на квартал — 444 крони (563 грн).

Швеція

У Стокгольмі українці можуть безкоштовно користуватись громадським транспортом і функцію квитка для них виконуватиме паспорт або ID-картка громадянина України.

"Сьогодні" раніше писали, як бензинова криза вдарила по цінам на проїзд і розповідали, хто в Україні має право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті.

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В чому різниця?
Економ

Зазвичай, це типові багатоповерхівки без надмірних архітектурних рішень, схожі одна на одну, але їхнє основне завдання – універсальність та забезпечення квартирами якомога більшої кількості людей. У Києві середня ціна за квадратний метр у "економі" становить 27 тис. грн.

Комфорт

У таких будинках передбачені зони для зберігання дитячих колясок чи велосипедів, є вбиральні, охорона на території, покращений дитячий майданчик та паркінг. У Києві за такі квартири у новобудовах просять у середньому 35,3 тис. грн за кв. м.

Бізнес

У новобудовах є великі підземні паркінги, з одним паркомісцем на квартиру. Зазвичай такі будівлі охороняються, є консьєрж, покращені дитячі майданчики, а для догляду за територією наймають садівників. Мешканці столиці в середньому платять 57,7 тис. грн за квадратний метр у такій квартирі.

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Над дизайном житла працюють солідні дизайнери. Територія охороняється, а паркомісця облаштовують із запасом. У таких житлових комплексах будують тенісні корти, басейни, супермаркети, приватні школи тощо. У Києві один квадратний метр такого житла коштує в середньому 98,8 тис. грн.

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