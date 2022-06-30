Курс, паливо та ціни: чого чекати українцям у липні

У другий літній місяць у вітчизняній економіці може відбутися низка змін

Найближчим часом овочі та пальне можуть подешевшати / Фото: Колаж: Сьогодні

П'ятий місяць продовжується повномасштабна війна Росії проти України. За цей час ціни на всі товари зросли. Але є й хороші новини, схоже, паливний ринок потихеньку почав приходити до тями. Незважаючи на окупацію південних областей, на ринках почали з'являтися свіжі овочі.

"Сьогодні" разом із експертами розбиралися, чого чекати в українців у липні.

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На фронті пального майже без змін

За останні півтора-два тижні ситуація на заправках в Україні змінювалася різноспрямовано. У Західних областях, кажуть, часом можна заправитися майже без черг. У центральних областях палива побільшало, але черги зберігаються.

Але слід зазначити, що якщо на початку місяця за бензином потрібно було стояти близько двох годин, то тепер можна залити бак, відстоявши від 10-20 хвилин до години – як пощастить. Крім того, знизилися ціни на заправках, які продавали паливо дорожче за верхній кордон ринку.

На початку червня ті, хто не хотів стояти в чергах, могли залити 95-й бензин по 65 грн за літр, то зараз на таких АЗС ціна впала до 56-58 грн за літр.

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Почали знижуватися ціни і на скраплений газ. За останній тиждень червня пропан-бутан подешевшав на 1-2 гривні на літр. На деяких заправках автогаз продається по 36 грн за літр.

Всі ці фактори говорять про те, що ринок потроху стабілізується і в липні ситуація з бензином мала б покращити. Більше того, у перші дні липня ціни на пальне можуть навіть знизитись на 1-2 грн за літр. Але експерти радять не розслаблятись.

"Ситуація залишатиметься досить хисткою. По-перше, у Європі та світі наростає дефіцит палива через нестачу переробних потужностей та відмову від російських енергоресурсів. По-друге, у зв'язку з початком збирання врожаю тиск на транспортну інфраструктуру зростатиме. По-третє. , війна несе з собою ризики нових ударів по галузевій інфраструктурі. Напруженість зберігатиметься до жовтня, доки не скінчиться високий сезон споживання", – прокоментував директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Курс можуть відпустити

Експерти кажуть, що курс долара США цього літа не повинен надто сильно змінюватися в якусь із сторін. Літо – традиційний період ділового затишшя, коли попит на валюту зменшується. А цього року ще й скорочуються попит на валюту, яка в минулі роки йшла на відпочинок за кордоном.

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На користь гривні грає той факт, що західні країни нарешті збільшили фінансування українського бюджету. І хоча поки що про 5 мільярдів доларів на місяць не йдеться, сума фінансування порівняно з травнем зросла втричі.

"За червень до бюджету вже надійшло 87,5 млрд грн від зовнішньої допомоги. Це більш ніж утричі більше ніж місяць тому. І це дані, коли місяць ще не завершився. Швидше за все, червень стане першим місяцем війни, коли зовнішня допомога від партнерів нарешті внесе більше до бюджету, ніж податкові надходження", – розповідає нардеп Ярослав Железняк.

Експерти кажуть, що швидше за все, найближчим часом все ще зберігатиметься потрійний валютний курс – фіксований курс НБУ, за яким продається валютний виторг, картковий курс для розрахунку пластиком за кордоном та реальний обмінний курс, який на 20% вищий за офіційний. Але найближчим часом Нацбанк може почати зближувати всі ці три показники.

"Останні новини вказують на те, що з множинним валютним курсом настав час прощатися і переходити до гнучкого курсоутворення. Допомога від заходу зростає, а в узгоджених партнерами планах на наступні місяці – ще кілька десятків млрд доларів. Парламент ухвалив закон про повернення ПДВ на імпорт та імпортних мит на товари, які масово виробляються в Україні. Таким чином, доцільно поступово відпускати офіційний курс, припиняти практику множинних курсів та скасовувати перелік критичного імпорту", – вважає координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетьман.

Такі ініціативи можуть призвести до невеликого зниження комерційного курсу та зростання офіційного курсу НБУ.

Ціни на продукти починають знижуватися

Липень – це перший місяць відчутного зниження цін на овочі нового врожаю. І навіть незважаючи на окупацію південних областей, українці будуть з овочами – вже зараз продають огірки, вирощені в центральних областях, а за кілька тижнів на ринок надійдуть томати відкритого ґрунту з підконтрольних територій.

Як пояснюють у компанії EastFruit, до активної фази сезону найближчим часом увійдуть інші сезонні культури, отже очікується поступове збільшення пропозиції ранніх овочів борщового набору та картоплі на ринку. При цьому через неможливість доступу споживачів до продукції нового врожаю з окупованих південних регіонів України поки залишаються високими ціни на буряк, цибулю та моркву старого врожаю.

І хоча сезонні продукти почали дешевшати, цього року ціни на овочі в Україні будуть у середньому на 15% вище, ніж рік тому. Такий прогноз висловила аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

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