Яйця в Україні стануть удвічі дорожчими — у чому причина

"Ця ціна, ймовірно, триматиметься до наступної весни, якщо ситуація кардинально не зміниться і не збільшиться промислове виробництво", – зазначила експерт.
А все це через те, що в Україні рекордно скоротилося виробництво цього продукту – майже на 25% порівняно з обсягами 2020-го
. Таке стрімке зниження виробництва фіксували востаннє близько 20 років тому.
Зазвичай, це типові багатоповерхівки без надмірних архітектурних рішень, схожі одна на одну, але їхнє основне завдання – універсальність та забезпечення квартирами якомога більшої кількості людей. У Києві середня ціна за квадратний метр у "економі" становить 27 тис. грн.
Комфорт
У таких будинках передбачені зони для зберігання дитячих колясок чи велосипедів, є вбиральні, охорона на території, покращений дитячий майданчик та паркінг. У Києві за такі квартири у новобудовах просять у середньому 35,3 тис. грн за кв. м.
Бізнес
У новобудовах є великі підземні паркінги, з одним паркомісцем на квартиру. Зазвичай такі будівлі охороняються, є консьєрж, покращені дитячі майданчики, а для догляду за територією наймають садівників. Мешканці столиці в середньому платять 57,7 тис. грн за квадратний метр у такій квартирі.
Еліт
Над дизайном житла працюють солідні дизайнери. Територія охороняється, а паркомісця облаштовують із запасом. У таких житлових комплексах будують тенісні корти, басейни, супермаркети, приватні школи тощо. У Києві один квадратний метр такого житла коштує в середньому 98,8 тис. грн.