Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇬🇧 Відставка Джонсона ℹ Виїзд військовозобов'язаних 🎆 "Бавовна" в Росії ⚔ Бої на Донбасі
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Сюрприз на валютному ринку? Що буде з доларом та євро до кінця літа

Андрій Гаценко Андрій Гаценко Провідний редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 липня, 18:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Курс американської валюти залежатиме від обсягів та термінів західної фінансової допомоги, а євровалюта дешевшатиме
Розповідаємо, що буде на валютному ринку
Розповідаємо, що буде на валютному ринку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Цього тижня два українські банки зрівняли курси конвертації гривні у валюту за картковими операціями з комерційними валютними курсами. Тепер українці за кордоном під час оплати покупок гривневою карткою витрачатимуть на 10% більше. В Україні ж ситуація така, що долар стабільний між позначками 35-36 грн., а євро дешевшає.

"Сьогодні" разом з експертами розбиралися, що буде на валютному ринку до кінця літа.

Реклама

Літній затишок

Курс долара в Україні останнім часом залишається досить стабільним та перебуває в діапазоні 35-36 грн. Коливання в межах 30-50 копійок як в однин, так і в інший бік не викликають у населення нападів паніки.

Більшість експертів у своїх прогнозах сходяться на тому, що до кінця літа курс залишатиметься в цих межах, якщо західна допомога приходитиме в потрібних обсягах і за графіком. При цьому часто експерти кажуть, що Нацбанку потрібно переходити від політики утримання офіційного курсу на позначці 29,25 грн за долар до комерційного, який найближчим часом перебуватиме близько позначки 35 гривень.

"Два банки вирішили підтягнути курс за операціями платіжних карток до ринкового рівня – 35 грн за долар. Це гарний приклад для НБУ. Якщо тримати офіційний курс на позначці 29,25 грн, знищується експорт, зменшується еквівалент у гривні міжнародної допомоги, виникають спекуляції на багатьох курсах. Для виправлення ситуації потрібно переходити до політики курсового коридору, без міжбанку, але з періодичним підтягуванням курсу до рівноважного значення, скорочуючи люфт між офіційним курсом та обмінним. Зараз йдеться про точку 35 грн за долар", – каже економіст Олексій Кущ.

Але всі ці прогнози справедливі, якщо не буде загострень на фронті чи нападу Білорусі. Будь-яка дестабілізація може штовхнути курс вгору. Щоправда, вище за відмітку 40 грн за долар через адміністративні заходи національній валюті не дозволять піти.

Реклама

"Інфляційні та курсові ризики залежатимуть від наступних факторів – цін на енергоресурси у світі, транспортної доступності в країні та логістичних можливостей у світі, а також сезонних факторів. Очікуємо, що курс продажу долара США в Україні не зміниться і протягом літа триматиметься нижче рівня 40 гривень", – каже аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

Євро дешевшатиме

Курс євро на світовому ринку валют наблизився до курсу долара. В українських обмінниках євровалюту продають лише на 50 копійок дорожче, ніж долар. І поки що зберігається тенденція до зниження курсу євровалюти.

"Багато світових інвестбанків вже знизили цільовий рівень щодо пари євро/долар до 0.95. Тобто долар коштуватиме дорожче за євро. Ба більше, і цей рівень може бути пробитий вже у серпні. Це вже не вперше, коли євро опускається нижче за долар – євровалюта вже падала з 1.17 до 0.82 долара у жовтні 2002 р. Через збіг деяких обставин – енергетичний дефіцит та призупинення промисловості Європи – такий сценарій виглядає цілком реалістично", – пояснює керівник відділу аналітики у Forex club та Libertex Андрій Шевчишин.

Економіст Данило Монін каже, що до падіння курсу євро призводить соціальна політика ЄС, а також нульові відсоткові ставки.

"Тримати ставку 0% і позичати під 0% урядам це довгострокова згубна практика. А з урахуванням того, що в США в середині липня з великою ймовірністю знову піднімуть ставку, то долар може стати міцнішим за євро вже наприкінці липня", – каже Данило Монін.

За його словами, зараз Україні вигідніше позичати на зовнішньому ринку не в доларах, а в євро.

Реклама

Фінансовий аналітик Віталій Шапран каже, що гальмування рішення ЄЦБ щодо підвищення ставок спрямоване на підтримку експортних економік зони обігу євро. Ці економіки зараз під ризиком рецесії, зокрема через енергетичну кризу, організовану Росією.

"Простим громадянам, які перебувають у зоні обігу євро або прив'язці до імпорту, звідти буде легше переносити девальвацію, що відбулася в Україні за час війни. Я не думаю, що такий паритет між доларом і євро залишатиметься надто довго, тому ловіть момент", – каже Віталій Шапран.

Якщо долар залишиться до кінця літа на рівні 36 гривень, то євро при зниженні до позначки 0,95 долара може коштувати в Україні близько 34 гривень.

Раніше ми писали, на що зростуть ціни в Україні у липні. Про те, як зміниться життя українців після вступу до Євросоюзу, читайте тут.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Комуналка
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Money-лайфхакер💰
Головне про гроші
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПУМБ ПУМБ
35.1/35.6
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.1/35.5
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.1/35.6
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.4/35.9
5
Укрексімбанк Укрексімбанк
35.25/35.65
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.6/35.55
7
Укргазбанк Укргазбанк
34.4/35.4
8
Універсал Банк Універсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.9/34.9
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
50,00
55,00
-
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,00
55,00
-
Рейтинг цін
Скільки коштує житло у новобудовах Києва (грн за м²)
1
Печерський Печерський
90 592
2
Шевченківський Шевченківський
57 791
3
Оболонський Оболонський
54 494
4
Подільський Подільський
51 178
5
Голосіївський Голосіївський
46 989
6
Святошинський Святошинський
36 659
7
Дніпровський Дніпровський
35 882
8
Дарницький Дарницький
35 881
9
Деснянський Деснянський
35 364
10
Солом'янський Солом'янський
31 688
Прогноз 🔑
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Перша леді України
Як вам нова обкладинка TIME?
Американські гірки
Долар на чорному ринку
Просвіщайся
Мова грошей
Інфляція – показник, що демонструє, як протягом певного часу змінилися ціни та тарифи на товари та послуги. Інфляція знижує купівельну спроможність грошей. Тобто, щоб придбати той самий товар, нам доводиться витрачати більші суми.
Без досвіду роботи
Кому платять від 20 тис. грн
Викладач акторської майстерності

Викладач акторської майстерності

Ріелтор

Ріелтор

Водій таксі

Водій таксі

Менеджер по роботі з клієнтами

Менеджер по роботі з клієнтами

Керівник транспортного відділу

Керівник транспортного відділу

Актуальні пропозиції 🔥
Вибір українців 🚘
Які нові легкові авто купували у червні
1
Toyota Toyota
456
2
Renault Renault
327
3
Volkswagen Volkswagen
263
4
Hyundai Hyundai
172
5
Skoda Skoda
168
6
Mitsubishi Mitsubishi
162
7
BMW BMW
120
8
Nissan Nissan
102
9
Mercedes Mercedes
94
10
Ford Ford
87
Детальніше
Must Know
Штрафи для власників тварин в Україні

Вигул собак небезпечних порід без намордника — від 170 грн

Вигул собак небезпечних порід без намордника — від 170 грн

Вигул собак у заборонених місцях — від 170 грн

Вигул собак у заборонених місцях — від 170 грн

Неприбрані за твариною екскременти — від 170 грн

Неприбрані за твариною екскременти — від 170 грн

Нанесення твариною шкоди майну чи здоров'ю людини — від 1700 грн

Нанесення твариною шкоди майну чи здоров'ю людини — від 1700 грн

Знущання з тварини — від 3400 грн

Знущання з тварини — від 3400 грн
Детальніше
Класи житла
В чому різниця?
Економ

Зазвичай, це типові багатоповерхівки без надмірних архітектурних рішень, схожі одна на одну, але їхнє основне завдання – універсальність та забезпечення квартирами якомога більшої кількості людей. У Києві середня ціна за квадратний метр у "економі" становить 27 тис. грн.

Комфорт

У таких будинках передбачені зони для зберігання дитячих колясок чи велосипедів, є вбиральні, охорона на території, покращений дитячий майданчик та паркінг. У Києві за такі квартири у новобудовах просять у середньому 35,3 тис. грн за кв. м.

Бізнес

У новобудовах є великі підземні паркінги, з одним паркомісцем на квартиру. Зазвичай такі будівлі охороняються, є консьєрж, покращені дитячі майданчики, а для догляду за територією наймають садівників. Мешканці столиці в середньому платять 57,7 тис. грн за квадратний метр у такій квартирі.

Еліт

Над дизайном житла працюють солідні дизайнери. Територія охороняється, а паркомісця облаштовують із запасом. У таких житлових комплексах будують тенісні корти, басейни, супермаркети, приватні школи тощо. У Києві один квадратний метр такого житла коштує в середньому 98,8 тис. грн.

1 /2
Все про квартири
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

20895.48

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum (ETH)

1219.99

Litecoin (LTC)

51.29

Ripple (XRP)

0.33

Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
29,81 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$22,8 млрд
Знати більше💡

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Курс валют

Гроші
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти