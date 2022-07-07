Сюрприз на валютному ринку? Що буде з доларом та євро до кінця літа

Курс американської валюти залежатиме від обсягів та термінів західної фінансової допомоги, а євровалюта дешевшатиме

Розповідаємо, що буде на валютному ринку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Цього тижня два українські банки зрівняли курси конвертації гривні у валюту за картковими операціями з комерційними валютними курсами. Тепер українці за кордоном під час оплати покупок гривневою карткою витрачатимуть на 10% більше. В Україні ж ситуація така, що долар стабільний між позначками 35-36 грн., а євро дешевшає.

"Сьогодні" разом з експертами розбиралися, що буде на валютному ринку до кінця літа.

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Літній затишок

Курс долара в Україні останнім часом залишається досить стабільним та перебуває в діапазоні 35-36 грн. Коливання в межах 30-50 копійок як в однин, так і в інший бік не викликають у населення нападів паніки.

Більшість експертів у своїх прогнозах сходяться на тому, що до кінця літа курс залишатиметься в цих межах, якщо західна допомога приходитиме в потрібних обсягах і за графіком. При цьому часто експерти кажуть, що Нацбанку потрібно переходити від політики утримання офіційного курсу на позначці 29,25 грн за долар до комерційного, який найближчим часом перебуватиме близько позначки 35 гривень.

"Два банки вирішили підтягнути курс за операціями платіжних карток до ринкового рівня – 35 грн за долар. Це гарний приклад для НБУ. Якщо тримати офіційний курс на позначці 29,25 грн, знищується експорт, зменшується еквівалент у гривні міжнародної допомоги, виникають спекуляції на багатьох курсах. Для виправлення ситуації потрібно переходити до політики курсового коридору, без міжбанку, але з періодичним підтягуванням курсу до рівноважного значення, скорочуючи люфт між офіційним курсом та обмінним. Зараз йдеться про точку 35 грн за долар", – каже економіст Олексій Кущ.

Але всі ці прогнози справедливі, якщо не буде загострень на фронті чи нападу Білорусі. Будь-яка дестабілізація може штовхнути курс вгору. Щоправда, вище за відмітку 40 грн за долар через адміністративні заходи національній валюті не дозволять піти.

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"Інфляційні та курсові ризики залежатимуть від наступних факторів – цін на енергоресурси у світі, транспортної доступності в країні та логістичних можливостей у світі, а також сезонних факторів. Очікуємо, що курс продажу долара США в Україні не зміниться і протягом літа триматиметься нижче рівня 40 гривень", – каже аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

Євро дешевшатиме

Курс євро на світовому ринку валют наблизився до курсу долара. В українських обмінниках євровалюту продають лише на 50 копійок дорожче, ніж долар. І поки що зберігається тенденція до зниження курсу євровалюти.

"Багато світових інвестбанків вже знизили цільовий рівень щодо пари євро/долар до 0.95. Тобто долар коштуватиме дорожче за євро. Ба більше, і цей рівень може бути пробитий вже у серпні. Це вже не вперше, коли євро опускається нижче за долар – євровалюта вже падала з 1.17 до 0.82 долара у жовтні 2002 р. Через збіг деяких обставин – енергетичний дефіцит та призупинення промисловості Європи – такий сценарій виглядає цілком реалістично", – пояснює керівник відділу аналітики у Forex club та Libertex Андрій Шевчишин.

Економіст Данило Монін каже, що до падіння курсу євро призводить соціальна політика ЄС, а також нульові відсоткові ставки.

"Тримати ставку 0% і позичати під 0% урядам це довгострокова згубна практика. А з урахуванням того, що в США в середині липня з великою ймовірністю знову піднімуть ставку, то долар може стати міцнішим за євро вже наприкінці липня", – каже Данило Монін.

За його словами, зараз Україні вигідніше позичати на зовнішньому ринку не в доларах, а в євро.

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Фінансовий аналітик Віталій Шапран каже, що гальмування рішення ЄЦБ щодо підвищення ставок спрямоване на підтримку експортних економік зони обігу євро. Ці економіки зараз під ризиком рецесії, зокрема через енергетичну кризу, організовану Росією.

"Простим громадянам, які перебувають у зоні обігу євро або прив'язці до імпорту, звідти буде легше переносити девальвацію, що відбулася в Україні за час війни. Я не думаю, що такий паритет між доларом і євро залишатиметься надто довго, тому ловіть момент", – каже Віталій Шапран.

Якщо долар залишиться до кінця літа на рівні 36 гривень, то євро при зниженні до позначки 0,95 долара може коштувати в Україні близько 34 гривень.

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