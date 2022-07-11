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Оформити кредитку під час війни: які умови в банках ПУМБ, ПриватБанк, Ощадбанк і Monobank

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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11 липня, 21:36
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Розповідаємо про те, чи оформляють відомі українські банки кредитні картки в умовах воєнного стану
Під час війни в банках дуже різні умови кредитування
Під час війни в банках дуже різні умови кредитування / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через війну багато українців втратили роботу й джерела доходів, для декого рятівним колом стали споживчі кредити.

Редакція "Сьогодні" дізналася, чи видають популярні українські банки кредитні картки під час війни та на яких умовах.

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ПУМБ

У Першому Українському Міжнародному Банку (ПУМБ) пропонують нову кредитну пропозицію – це кредитна картка всеМОЖУ Online. ПУМБ надає до 62 днів пільгового періоду без переплат для повернення кредиту, процентну ставку на місяць після пільгового періоду – у розмірі 2,99%. Комісія за зняття кредитної готівки в банкоматі становить 2,99%.

Банк також нараховує кешбек на кредитну картку до 5% (максимальна ставка кешбеку на місяць – 500 грн). Кредитний ліміт розраховано індивідуально, але не більше 200 тис. грн.

Оформити кредитну картку всеМОЖУ Online можна як онлайн, так і у відділеннях банку. Через війну сервіс доступний лише чинним клієнтам банку за наявності пропозиції. Інформація щодо поширення пропозиції на "відкритий ринок" поки відсутня.

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Ощадбанк

Клієнти Ощадбанку можуть оформити картку "Моя кредитка", яка передбачає ліміт до 250 тис. грн без застави, пільговий період до 92 днів на обрану категорію і до 62 днів на всі інші категорії покупок. Повернення кредиту здійснюється щомісяця в розмірі 5% від суми використаних кредитних коштів.

Такі послуги доступні лише клієнтам, які обслуговуються в банку давно. Новим клієнтам послуга з оформлення кредитної картки не надається.

Monobank

Для усіх клієнтів Monobank доступна послуга оформлення кредиту, однак рішення про надання кредитного ліміту банк ухвалює після проходження реєстрації. Клієнта перевіряють за спеціальною моделлю, яка містить понад 1000 різних факторів.

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Якщо кредитний ліміт погодили, клієнт може користуватися коштами банку безкоштовно майже 2 місяці – пільговий період діє до 62 днів, потрібно лише вносити суму заборгованості поточного місяця у будь-який день до останнього дня наступного місяця.

Далі відсоткова ставка становить 3,1% на місяць. Поповнення – безкоштовне, за зняття власних грошей передбачено 0,5% комісії, а кредитних – 4%.

ПриватБанк

Як пояснили "Сьогодні" у пресслужбі ПриватБанку, щоб отримати банківську послугу – оформити кредит, депозит тощо, необхідно пройти ідентифікацію та стати клієнтом банку. У поточних умовах вимоги банку до позичальника стають ще жорсткішими.

Щодо кредитування банк використовує консервативну модель – вивчає клієнта та його платоспроможність, зважує можливість встановлення кредитних лімітів.

"У нас є декілька тисяч параметрів так званих предикторів, які показують, якого клієнта можна кредитувати, а якого ні, кому збільшувати ліміт, а кому варто зменшити. Також банк перевіряє кредитну історію клієнта в УБКІ", – наголосили в ПриватБанку.

Рішення про збільшення чи зменшення ліміту банк ухвалює індивідуально для кожного клієнта, аналізуючи велику кількість факторів. Найпростіше отримати кредит клієнту, який отримує у ПриватБанку зарплату або має заощадження. Новим клієнтам у фінансовій установі не відмовляють в послугах, але ставляться до них більш прискіпливо.

Картка "Універсальна" дає можливість оформити кредитний ліміт до 200 тис. грн з пільговим періодом до 55 днів. Базова процентна ставка на місяць становить 3,5% від суми заборгованості, але з 1 червня до 31 серпня діють інші умови й у разі внесення обов’язкового щомісячного платежу процентна ставка знижується до 2,5-1,7%.

Закон щодо кредитів

Днями у Верховній Раді прийняли за основу законопроєкт №7441-1 щодо фізосіб, які взяли кредит на купівлю квартири чи машини, але втратили їх через бойові дії чи окупацію. Закон підтримали 283 депутати.

Проєкт закону пропонує призупинити виплати по кредитах для українців, що через війну опинилися на тимчасово окупованій або території активних бойових дій і майно яких пошкоджене чи знищене (потрібно мати відповідні документи на підтвердження.

Для деяких позичальників взагалі можуть списати кредити. Це стосується українців, у яких:

  • загальна площа знищеного майна, на яке взятий кредит, не перевищує для квартири 140 кв. м, для житлового будинку – 250 кв. м, та яке є єдиним місцем проживання сім’ї позичальника, або знищений єдиний автомобіль, робочий об'єм двигуна якого не перевищує 2500 куб. см;
  • станом на 23 лютого 2022 року відсутня прострочена заборгованість за таким договором;
  • метою отримання кредиту згідно з договором є придбання, реконструкція чи будівництво такого нерухомого майна, або придбання такого автомобіля.

Кредитор у такому випадку отримує право на компенсацію від держави. Щоб подати заявку, українці мають час під час дії воєнного стану та ще плюс 3 місяці після дня його припинення.

"Сьогодні" раніше розповідали, коли краще не платити відсотки за кредитом, а також писали, які конкретно банки дають гроші в кредит під час війни.

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Ощадбанк Ощадбанк
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Райффайзен Банк Райффайзен Банк
36.4/37.1
5
Укрексімбанк Укрексімбанк
36.2/36.7
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
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Укргазбанк Укргазбанк
35.4/36.4
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Універсал Банк Універсал Банк
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OTP Bank OTP Bank
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В чому різниця?
Економ

Зазвичай, це типові багатоповерхівки без надмірних архітектурних рішень, схожі одна на одну, але їхнє основне завдання – універсальність та забезпечення квартирами якомога більшої кількості людей. У Києві середня ціна за квадратний метр у "економі" становить 27 тис. грн.

Комфорт

У таких будинках передбачені зони для зберігання дитячих колясок чи велосипедів, є вбиральні, охорона на території, покращений дитячий майданчик та паркінг. У Києві за такі квартири у новобудовах просять у середньому 35,3 тис. грн за кв. м.

Бізнес

У новобудовах є великі підземні паркінги, з одним паркомісцем на квартиру. Зазвичай такі будівлі охороняються, є консьєрж, покращені дитячі майданчики, а для догляду за територією наймають садівників. Мешканці столиці в середньому платять 57,7 тис. грн за квадратний метр у такій квартирі.

Еліт

Над дизайном житла працюють солідні дизайнери. Територія охороняється, а паркомісця облаштовують із запасом. У таких житлових комплексах будують тенісні корти, басейни, супермаркети, приватні школи тощо. У Києві один квадратний метр такого житла коштує в середньому 98,8 тис. грн.

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