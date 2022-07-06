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Українцям запропонують величезні знижки? Що буде з цінами на нерухомість у вересні

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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6 липня, 13:24
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Експерт розповів, на чому зосереджені забудовники житлової нерухомості
Покупцям запропонують величезні знижки на житло
Покупцям запропонують величезні знижки на житло / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

До вересня найбільші київські девелопери запропонують потенційним покупцям знижки на житло в розмірі від 10 до 25%.

Про це розповів співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов.

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За його словами, розмір знижок залежатиме від кількох факторів:

  • стадії будівництва ЖК чи його секції;
  • кількості нереалізованих квартир;
  • фінансової спроможності забудовника вести будівництво, мінімізувавши залучення коштів громадян.

Експерт зазначає: якщо об'єкт закінчено на 70%, то за умови повної сплати вартості квартири розмір знижок може бути 10-15% у гривневому еквіваленті.

Якщо ЖК закінчено лише наполовину, то знижка може зрости до 25%.

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"Наразі йдеться про те, що очікувані знижки будуть застосовуватися на квартири, виставлені на продаж за довоєнними цінами та з максимальною оплатою на момент придбання. Забудовники розраховуватимуть на залучення потенційних покупців до об'єктів з високим ступенем готовності", – пояснив Семенцов.

Він додав, що саме за допомогою знижок забудовники постараються залучити покупців, адже попит на житло через війну досить низький.

До вересня-жовтня, на думку Семенцова, навряд чи можлива зміна цієї тенденції. У найближчі 2-3 місяці забудовники вирішуватимуть питання продажу квартир на виплат на об'єктах, які були на початкових стадіях будівництва до війни і залишилися в невизначеності.

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Що тепер робити з нерухомістю?

Раніше президент Асоціації спеціалістів з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта розповів, що продавати житло потрібно тільки у разі потреби, наприклад переїзду.

А от із придбанням можна не зволікати, адже на ринку з'явилося багато цікавих варіантів. Про те, як правильно і вигідно нині купувати житло, читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" писали, на які квартири підвищений попит серед українців і що відбувається на первинному ринку нерухомості.

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