1000 грн за день! Де українці можуть підзаробити прямо зараз

Отримувати за виконану роботу можна можна навіть більше 1000 грн, головне — знайти правильну зайнятість

Заробляти можна і більше 1000 грн, працюючи дистанційно / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В теперішній час як ніколи актуальний додатковий заробіток. Багатьом українцям або скоротили зарплати або не виплачують їх взагалі довгий термін. І причини цьому цілком очевидні, однак без грошей сидіти ніхто не хоче і шукає додатковий заробіток, на який, приміром, виділятиме час на вихідних.

"Сьогодні" розповість вам, яка діяльність може принести вам 1000 грн на день і більше та де шукати такі пропозиції.

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Посилаючись на дані порталу kabanchik.ua, ми зібрали кілька актуальних так би мовити вакансій:

спеціаліст з налаштування gmail, ал'янсів, переадресації, фільтрації (потрібно створити нові електронні адреси, підключити до них Google Workspace, налаштувати переадресацію попередніх тощо). Платять 1000 грн за виконану роботу;

спеціаліст з наповнення сайтів товарними позиціями, за що платять 3-5 грн за шт. Загалом, ціна обговорюється і ваш заробіток залежить від вашого виробітку;

спеціаліст з озвучки роликів іспанською мовою на YouTube и TikTok. Шукають обовʼязково чоловіка 45-50 років і платять за домовленістю, однак, ціна, як бачимо, стоїть 1000 грн. Тож, можемо припустити, що це заробіток за один матеріал;

спеціаліст з наповнення сайту з уже готового англійською мовою. Платять 520 грн;

спеціаліст з грамотною орфографією російської та української мови для розшифрування аудіоінтервʼю. Заробіток — 900 грн;

спеціаліст з наповнення карток товарів на сайті косметики. Платять 10 грн за одну шт, таких пропонують зробити 100 шт;

виконавець на створення книги роду та дерева роду (потрібно провести повне генеологічне дослідження). Оплата вказана 5000 грн, але може бути як значно більше, так і менше. Автор оголошення вказав, що все залежить індивідуально від спеціаліста, яку суму озвучить він.

Чимало пропозицій ви можете знайти і з заробітком до 500 грн за певне виконане завдання. Якщо за день таких буде декілька, то і суму в кінцевому результаті ви можете отримати доволі непогану. Головне — шукати завдання, які орієнтовані саме на ваші знання та вміння, тоді процес виконання не буде затяжним і ви отримаєте не лише гроші, але й задоволення від результату.

Зауважимо, що саме цей сайт забирає з виконавця 10% від вартості завдання. Тож, щоб ви орієнтувалися у кінцевому заробітку, зазначимо: якщо за роботу вам пропонують 1000 грн, то ви отримаєте 900 грн (-10%).

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До слова, дистанційну роботу, яку ви можете підлаштувати під свій графік, можна знайти також і на відомих сайтах work.ua та robota.ua.

Кого шукають роботодавці?

Згідно з аналітикою порталу "Опендатабот", в Україні збільшується кількість компаній, що працюють, і зростає кількість вакансій. Найбільше потребують людей на робітничі спеціальності, а ось айтішників така тенденція не торкнулася.

Наприклад, на сайті "OLX Робота" кількість вакансій для людей робітничих професій досягла 41 978, хоча всього тиждень тому було 32 023 оголошення про пошук працівників.

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Окрім цього, вже 71% кафе та ресторанів у країні поновили свою роботу. Водночас меншає кількість покупок залізничних квитків, а кількість замовлень таксі відновилася до довоєнного рівня.

У червні зросла й кількість реєстрацій нового бізнесу, зокрема фізосіб-підприємців.

Раніше ми розповідали, чого варто чекати від зарплат у майбутньому, а також писали, як українцям заробляти до 600 тис. грн на місяць.