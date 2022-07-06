Зима буде дуже холодною? Які обмеження введуть в квартирах українців

В уряді придумали спосіб, як зекономити на опаленні під час наступного сезону

Українцям доведеться затягнути паски / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Уже кілька місяців уряд та відповідальні органи готуються до нового опалювального сезону 2022-2023 років, який має стати найскладнішим для українців.

Як повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов у Facebook, тарифи на тепло для громадян не зміняться і будуть стабільними.

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"Опалювальний сезон почнеться вчасно. Для цього у нас є всі передумови", – переконаний він.

Однак є кілька обмежень, до яких мають звикнути українці. По-перше, більше жодних відчинених вікон узимку та обігріву вулиці.

По-друге, за зразком європейських країн, в оселі українців подаватимуть тепло у межах 18-20 градусів. Найнижча позначка буде на відмітці 16 градусів всередині квартири.

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За словами міністра, головне завдання – пережити зиму та забезпечити безперервність тепла. Відтак, готуватися до холодів потрібно кожному вже зараз.

Хто залишиться без тепла?

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль попередив, що деякі українці залишаться без тепла узимку. Все через те, що в окремих населених пунктах окупанти пошкодили інфраструктуру, і відремонтувати централізоване постачання до кінця 2022 року не вдасться.

По суті, після перемоги України відбудовувати об’єкти, зруйновані російськими ракетами та снарядами, доведеться з нуля. Йдеться про сотні розбитих і втрачених котелень, які забезпечували теплом невеликі міста.

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Щоб підтримати українців у холодну пору, уряд забезпечить громади швидкими модульними котельнями. Вони працюватимуть на різних видах палива і їх можна розгортати упродовж тижня.

Прем’єр наголосив, що навіть на найгірший випадок всі процедури прописані і погоджені з органами місцевого самоврядування. Серед іншого, створили запас спеціальних генераторів для електроенергії і очищувачів для питної води.

"Сьогодні" раніше писали, як правильно підготуватися до опалювального сезону 2022/2023, і розповідали, які ціни на газ оприлюднили українські постачальники.