Кредити можна не платити? Верховна Рада ухвалила важливий для українців закон

Законопроєкт стосується фізосіб, які втратили житло чи авто під час війни, попередньо взявши їх в кредит

Для багатьох нововведення стяне рятівник колом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №7441-1 про фізосіб, які взяли кредит на купівлю квартири чи машини, але втратили їх через бойові дії чи окупацію.

Як повідомив нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк, "за" проголосувало 283 депутата.

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Так, законопроєкт пропонує:

Призупинення виплат по кредитах для фізосіб, які через війну опинилися на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій, майно яких пошкоджене або знищене (відбувається за наявності підтверджуючих документів та до моменту отримання позичальником державної компенсації за майно); Списання кредитів для позичальників, у яких:

загальна площа знищеного майна, на яке взятий кредит, не перевищує для квартири 140 кв м, для житлового будинку – 250 кв м, та яке є єдиним місцем проживання сім’ї позичальника, або знищений єдиний автомобіль, робочий об'єм двигуна якого не перевищує 2500 см;

станом на 23 лютого 2022 року відсутня прострочена заборгованість за таким договором;

метою отримання кредиту згідно договору є придбання, реконструкція чи будівництво такого нерухомого майна, або придбання такого автомобіля.

Кредитор у такому випадку отримує право на компенсацію від держави.

Щоб подати заявку, українці мають час під час дії воєнного стану та ще + 3 місяці після дня його припинення.

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Які нюанси містить законопроєкт?

Однак, як повідомив в коментарі "Стране" екс-спікер Ради Дмитро Разумков, цей законопроєкт не припиняє нарахування тіла та відсотків за кредитом. Тож, як тільки закінчиться воєнний стан, позичальники змушені будуть платити величезні суми непогашених кредитів.

Також, на його думку, законопроєкт містить своєрідну лазівку для зловживань.

"Предбачено "заморожування" кредиту навіть на пошкоджене майно, яке може бути відремонтоване поточним ремонтом. Як наслідок, "заморожуванням" кредиту можуть скористатися особи, яким, наприклад, вибило вікно у квартирі уламком або житло яких одержало інші менш істотні ушкодження", — каже Разумков.

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"Тобто ремонт пошкодження коштуватиме в десятки разів дешевше за суму кредиту. Виходить чистий профіт: тобі і кредит списали, і житло ціле", — додає він.

Раніше ми розповідали, коли краще не платити відсотки за кредитом, а також писали, які конкретно банки дають гроші в кредит під час війни.