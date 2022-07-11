Затишшя перед бурею? Який "сюрприз" на ринку пального чекає водіїв

Експерт розповів, чому не варто вважати, що паливна криза зникла, і до чого готуватися найближчим часом

Що незабаром станеться з бензиновою кризою / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Влітку в Україні дефіцит пального послабився: постачальників стало більше, ціни впали, а черги на АЗС зникли. Зменшилося і споживання. Однак розслаблятися не можна, попереду можливе ускладнення бензинової кризи.

Що чекає водіїв, агенції "РБК-Україна" розповів директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

Реклама

Робити довгострокові прогнози складно, але проблема точно залишиться

Експерт пояснив, що світовий ринок нафти дуже змінюється через санкції проти російського агресора. Ніхто поки що не розуміє, як відмова від російських ресурсів вплине на дефіцит пального в Європі та на його ціни. Але однозначно тиск на ЄС буде, відчують його й українці. І що більшим буде дефіцит пального в Європі, то дорожче та важче нам буде його купувати.

Наразі в нашій країні відчувається спад бензинової кризи. Але те, що на АЗС більше немає черг, не означає, що криза зникла.

"Цей відносний спокій на ринку пального оманливий. По-перше, попереду жнива і високий сезон, коли споживання в Україні може зрости на третину. Тож зараз перед українськими компаніями стоїть завдання забезпечити ще більші обсяги постачання", – пояснив Куюн.

Реклама

По-друге, є проблеми з імпортом. Україна створила підвищений попит на пальне, і в сусідніх країнах, звідки ми його постачаємо, уже перевантажені усі можливі потужності. Є ще й інший аспект: у цих країнах також зростає сезонне споживання, тому є ймовірність, що їхні уряди намагатимуться обмежити постачання в Україну, щоб забезпечити внутрішні потреби.

"У таких умовах для нас буде дуже небезпечно жити ілюзіями і вважати, що паливна криза вже позаду. Навпаки, вже зараз необхідно працювати над диверсифікацією та розширенням каналів постачань. Причому працювати над цим слід не тільки бізнесу, а й державі. Потрібен ефективний діалог з урядами країн, через які ми можемо наростити постачання нафтопродуктів", – наголосив Куюн.

Ціни на автогаз відкотилися

Як ми вже розповідали, за вихідні 9-10 липня середня ціна на автогаз на українських АЗС знизилася на 0,52 грн/л – до 36,61 грн/л.

Реклама

Наприклад, у мережі UPG автогаз здешевшав на 1,5 грн/л, до 35 грн/л, а на АЗС "Укргазвидобування" — на 2,00 грн/л, до 36,00 грн/л. Читайте детально, що відбувається з цінами на пальне на інших заправках.

"Сьогодні" писали також, що шахраї вигадали нову схему, як під час паливної кризи обкрадати водіїв, прикриваючись іменем відомих компаній. Компанія WOG попередила водіїв про небезпеку і про те, як від неї захиститися.

Читайте також, який сюрприз на заправці може статися для водія і хто повинен платити потерпілому в ДТП, якщо у винуватця немає або вже не чинна автоцивілка.