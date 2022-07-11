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Затишшя перед бурею? Який "сюрприз" на ринку пального чекає водіїв

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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11 липня, 16:57
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Експерт розповів, чому не варто вважати, що паливна криза зникла, і до чого готуватися найближчим часом
Що незабаром станеться з бензиновою кризою
Що незабаром станеться з бензиновою кризою / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Влітку в Україні дефіцит пального послабився: постачальників стало більше, ціни впали, а черги на АЗС зникли. Зменшилося і споживання. Однак розслаблятися не можна, попереду можливе ускладнення бензинової кризи.

Що чекає водіїв, агенції "РБК-Україна" розповів директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

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Робити довгострокові прогнози складно, але проблема точно залишиться

Експерт пояснив, що світовий ринок нафти дуже змінюється через санкції проти російського агресора. Ніхто поки що не розуміє, як відмова від російських ресурсів вплине на дефіцит пального в Європі та на його ціни. Але однозначно тиск на ЄС буде, відчують його й українці. І що більшим буде дефіцит пального в Європі, то дорожче та важче нам буде його купувати.

Наразі в нашій країні відчувається спад бензинової кризи. Але те, що на АЗС більше немає черг, не означає, що криза зникла.

"Цей відносний спокій на ринку пального оманливий. По-перше, попереду жнива і високий сезон, коли споживання в Україні може зрости на третину. Тож зараз перед українськими компаніями стоїть завдання забезпечити ще більші обсяги постачання", – пояснив Куюн.

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По-друге, є проблеми з імпортом. Україна створила підвищений попит на пальне, і в сусідніх країнах, звідки ми його постачаємо, уже перевантажені усі можливі потужності. Є ще й інший аспект: у цих країнах також зростає сезонне споживання, тому є ймовірність, що їхні уряди намагатимуться обмежити постачання в Україну, щоб забезпечити внутрішні потреби.

"У таких умовах для нас буде дуже небезпечно жити ілюзіями і вважати, що паливна криза вже позаду. Навпаки, вже зараз необхідно працювати над диверсифікацією та розширенням каналів постачань. Причому працювати над цим слід не тільки бізнесу, а й державі. Потрібен ефективний діалог з урядами країн, через які ми можемо наростити постачання нафтопродуктів", – наголосив Куюн.

Ціни на автогаз відкотилися

Як ми вже розповідали, за вихідні 9-10 липня середня ціна на автогаз на українських АЗС знизилася на 0,52 грн/л – до 36,61 грн/л.

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Наприклад, у мережі UPG автогаз здешевшав на 1,5 грн/л, до 35 грн/л, а на АЗС "Укргазвидобування" — на 2,00 грн/л, до 36,00 грн/л. Читайте детально, що відбувається з цінами на пальне на інших заправках.

"Сьогодні" писали також, що шахраї вигадали нову схему, як під час паливної кризи обкрадати водіїв, прикриваючись іменем відомих компаній. Компанія WOG попередила водіїв про небезпеку і про те, як від неї захиститися.

Читайте також, який сюрприз на заправці може статися для водія і хто повинен платити потерпілому в ДТП, якщо у винуватця немає або вже не чинна автоцивілка.

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В чому різниця?
Економ

Зазвичай, це типові багатоповерхівки без надмірних архітектурних рішень, схожі одна на одну, але їхнє основне завдання – універсальність та забезпечення квартирами якомога більшої кількості людей. У Києві середня ціна за квадратний метр у "економі" становить 27 тис. грн.

Комфорт

У таких будинках передбачені зони для зберігання дитячих колясок чи велосипедів, є вбиральні, охорона на території, покращений дитячий майданчик та паркінг. У Києві за такі квартири у новобудовах просять у середньому 35,3 тис. грн за кв. м.

Бізнес

У новобудовах є великі підземні паркінги, з одним паркомісцем на квартиру. Зазвичай такі будівлі охороняються, є консьєрж, покращені дитячі майданчики, а для догляду за територією наймають садівників. Мешканці столиці в середньому платять 57,7 тис. грн за квадратний метр у такій квартирі.

Еліт

Над дизайном житла працюють солідні дизайнери. Територія охороняється, а паркомісця облаштовують із запасом. У таких житлових комплексах будують тенісні корти, басейни, супермаркети, приватні школи тощо. У Києві один квадратний метр такого житла коштує в середньому 98,8 тис. грн.

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