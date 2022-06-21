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Доведеться заплатити до 5100 грн: за що можуть оштрафувати власників тварин в Україні

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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21 червня, 14:20
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Розповідаємо про те, які штрафи діють в Україні для власників тварин, що порушують закон
Коротко про те, за які порушення мають платити власники тварин
Коротко про те, за які порушення мають платити власники тварин / Фото: Getty Images, Pexels, Колаж: Сьогодні

Останніми роками в Україні посилили відповідальність для власників тварин та передбачили багато змін, що захищають тварин від жорстокого поводження. Тепер з чотирилапими заборонено жебракувати, використовувати їх для фотографій з туристами та багато іншого.

За порушення зоозахисного закону №2351 передбачені також штрафи, адміністративна й кримінальна відповідальність. Редакція "Сьогодні" зібрала інформацію про те, за які порушення можуть оштрафувати власника тварини.

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Небезпечні породи

В Україні затвердили перелік небезпечних порід собак – це різні види вівчарок, бульдоги, вовкодави, добермани, доги, мастифи, ротвейлери та інші сторожові й мисливські породи, а також метиси всіх цих порід.

При утриманні такої собаки, власники мають укласти договір обов'язкового страхування відповідальності за шкоду, яку тварина може заподіяти іншим. Відповідно, собак потрібно обов’язково вигулювати в повідцю та наморднику. За порушення – штраф від 170 до 340 грн, для посадовців – від 340 до 850 грн. За повторне порушення доведеться заплатити 340-510 грн, а посадовцям – від 510 до 1020 грн.

Вигул в спеціалізованих місцях

Законодавство передбачає, що вигулювати собак потрібно у спеціально відведених для цього місцях. Якщо тварина гуляє поза такою територією, власнику загрожує штраф від 170 до 340 гривень. Якщо порушення повторюється – до 510 гривень.

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Прибирання фекалій

Екскременти після вигулу собак часто ставали предметом суперечок між громадянами. Зараз це питання врегулювали законодавчо – хто опікується собакою та вигулює її, той і має прибрати за нею фекалії. За порушення передбачено штраф від 170 до 340 гривень, і до 510 грн – за повторення ситуації.

Шкода третім особам

Якщо тварина заподіяла шкоду майну чи напала на іншу людину, власник теж відповідатиме перед законом. За це передбачений штраф від 3400 до 5100 грн із конфіскацією тварини.

Жорстоке поводження з тваринами

Залишати тварину на прив’язі довжиною до 10 метрів, на спеці чи в холоді, в місцях скупчення людей, прив’язувати до автомобілів, залишати зачиненою в салоні, побиття та інші види знущання з тварин передбачена відповідальність.

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Залежно від вчиненої шкоди, це може бути штраф від 3400 до 8500 грн або адміністративний арешт до 15 діб. За жорстоке поводження тварину можуть забрати у власника. Не можна також поширювати заклики до насильства над чотирилапими – за це можуть відправити в тюрму до 3 років, якщо дії вчинені в присутності дітей – до 5 років, за особливу жорстокість – до 8 років.

"Нульове розмитнення" скасували

21 червня у Верховній Раді України підтримали законопроєкт №7418, про який багато сперечалися раніше. За зміни проголосувало 234 народних депутати й закон ухвалили одразу в двох читаннях.

Він передбачає повернення мита й оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто з 1 липня 2022 року. Йдеться про ті види товарів, на які їх скасовували законом №2142:

  • ті, які ввозять платники єдиного податку першої, другої та третьої групи;
  • і ті, які ввозять підприємства, що не сплачують ввізне мито;
  • а також на ввезення "євроблях" громадянами.

За інформацією митниці, поки діяли послаблення, бюджет недоотримав понад 3,5 млрд грн від підприємців, і 13 млрд грн – від розмитнених автомобілів.

Водночас нововведення передбачає звільнення від сплати збору на обов’язкове державне страхування тих, хто набуває власності на легкові автомобілі, оснащенні виключно електричними двигунами (одним чи декількома).

"Сьогодні" раніше розповідали, коли водіям очікувати сезонного піка на АЗС та рахували, яка ціна "євробляхи" з "нульовим розмитненням" та без нього.

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