Забудовники пропонують купити квартиру в Харкові – скільки беруть за "квадрат"

Розповідаємо про актуальні пропозиції на ринку нерухомості в Харкові та їхню вартість

Харківські забудовники виставили нерухомість на продаж / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні

За кілька місяців після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, нарешті ожив ринок нерухомості. Забудовники не лише активно зводять нове житло, а й уже заохочують купити квартиру в новобудові.

Редакція "Сьогодні" промоніторила актуальні пропозиції на сайті ЛУН та пропонує дізнатися, за скільки продають квадратні метри в Харкові.

Реклама

Якщо порівнювати з довоєнним періодом, то пропозицій не так багато. Але мінімум два десятка проєктів досі в роботі. Середня вартість житла в новобудовах коливається в межах 600-800 тис. грн, звісно є дорожчі та дешевші пропозиції.

Однокімнатні квартири

Найдешевше житло в Харкові зараз можна купити від 504 тис. грн. За таку ціну можна придбати однокімнатку на 30-57 квадратних метрів у панельній багатоповерхівці комфорт-класу. Відповідно, один "квадрат" оцінюють від 12 тис. грн, а зводити 13-поверховий будинок закінчать восени 2022 року.

Житло економ-класу обійдеться трохи дорожче, в середньому, від 19 тис. грн за квадратний метр. За такими розцінками можна купити однокімнатну квартиру на 40 "квадратів" від 784 тис. грн або двокімнатку площею 60-80 кв.м від 1,18 млн грн. Це один з кількох десятків 9-поверхових будинків у житловому комплексі, який мають завершити до кінця поточного року.

Реклама

Житло на дві кімнати

В середньому, за двокімнатні квартири в Харкові забудовники просять від 1,4 млн грн. Скільки коштує житло в будинку комфорт-класу на 16 поверхів. За один квадратний метр доведеться віддати від 19 тис. грн, але більша сума зумовлена площею квартир від 70 кв.м, а в деяких випадках – введенням будинків в експлуатацію наприкінці 2021 року.

Одні з найдорожчих двокімнаток на ринку – в будинках бізнес-класу. За житло площею від 108 кв.м доведеться заплатити від 3,11 млн грн. Один квадратний метр коштує 25,6-28,6 тис. грн. Це будинки на 10-21 поверх зведені з використанням залізобетонних конструкцій.

Найдешевші двокімнатні квартири в Харкові коштують від 966 тис. грн. За один квадратний метр у таких новобудовах просять від 21 тис. грн, а квартири мають площу 46-66 "квадратів". Забудовник пропонує цегляні багатоповерхівки на 16 або 25 поверхів у будинку класу комфорт.

Реклама

Три та більше кімнат

Трикімнатну квартиру в харківських новобудовах можна придбати за мінімальною ціною від 1,47 млн грн. Помешкання має площу 80 квадратних метрів, за один кв.м просять 18 тис. грн. Цегляний будинок економ-класу має 9 поверхів.

Найдорожче житло з трьома кімнати коштує від 2,75 млн грн, за "квадрат" беруть від 25,6 тис. грн. Загальна площа квартири становить 107 квадратних метрів у багатоповерхівці бізнес-класу.

На ринку нерухомості в Харкові можна знайти також оселі з чотирма кімнатами – ціни коливаються в межах 3,17-4,48 млн грн. Залежно від забудовника та класу будівлі, один квадратний метр оцінюють від 19,3 до 28 тис. грн. Дешевше житло в 10-поверхівках комфорт-класу, де площа квартир сягає 160-200 кв.м. У багатоповерхових будинках класу бізнес помешкання мають площу 160 кв.м.

Повоєнні ціни стали нижчими

У порівнянні з середніми цінами на житло за підсумками 2021 року, зараз у Харкові купити квартиру стало трохи дешевше. Так, раніше однокімнатне житло оцінювали, в середньому, на суму 1,08 млн грн.

Двокімнатне помешкання можна було купити за середньою ціною 1,68 млн грн. За три кімнати в Харкові довелося б віддати, в середньому, 2,62 млн грн.

Середні ціни на нерухомість в Україні за підсумками 2021 року / Фото: lun.ua

Харківська нерухомість до війни була однією з найдорожчих в Україні. Вона обіймала друге місце після Києва, де все на пів мільйона дорожче. На третьому місці опинився Дніпро.

Зараз забудовники Харкова продають квартири в 1,5-2 рази дешевше, ніж раніше. Ціни знижують найбільше в нових проєктах, які почали зводити до війни та планують завершити до кінця 2022 – початку 2023 року.

"Сьогодні" раніше розповідали, чим відрізняються різні класи нерухомості та які на них ціни в Києві, а також писали, які будуть ціни на житло після війни за попередніми прогнозами експертів.