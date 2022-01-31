Запасы газа ниже 40%: как ЕС готовится к возможной остановке поставок из РФ

Глава европейской дипломатии заявил о подготовке различных мер на случай, если РФ решит резко прекратить поставки газа

Что готовит Европа на случай остановки поставок газа из РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Запасы газа в ПХГ Евросоюза уже упали ниже 40%, а расход голубого топлива из хранилищ в этом январе на треть больше, чем за последние пять лет.

Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

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Отмечается, что несмотря на мягкую погоду, европейцы решили все равно использовать собственные запасы, чтобы сократить расходы на чрезвычайно дорогой импорт.

В то же время глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз уже разработал план действий на тот случай, если Россия прекратит поставки газа в регион.

По словам Борреля, ЕС рассматривает для дальнейшего сотрудничества США, Катар и Азербайджан.

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"Мы готовы на случай, если дипломатия терпит неудачу, и мы рассматриваем все варианты", – написал в своем блоге дипломат.

Также Боррель подчеркнул, что Евросоюз подготовил определенные меры, которые в случае прекращения РФ поставок нанесут серьезный ущерб российской экономике и финансовой системе.

Рассматривается вариант мер экспортного контроля, которые имели более долгосрочный эффект, поскольку лишают РФ некоторых продуктов, которые необходимы для реализации ее стратегических амбиций.

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Как "Газпром" подогревает газовый кризис

Согласно данным "Aggregated gas storage inventory" российская компания продолжает прокачивать рекордно низкие объемы газа в Европу.

За первые три недели 2022 года объем прокачки был ниже, чем в кризисном 2021 году.

Такую "газовую блокаду" некоторые специалисты назвали "итальянской забастовкой", поскольку контрактные обязательства компания выполняет, но не выходит ни на миллиметр за их пределы.

Раньше мы писали, что ждет украинскую экономику в ближайшее время, и рассказывали, сколько газа осталось в украинских ПХГ.