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"Газпром" устроил настоящую блокаду: как РФ морит ЕС газовым голодом

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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27 января, 18:08
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Рассказываем, как "Газпром" усиливает энергетический кризис путем ограничения поставок природного газа
Сколько газа РФ прокачивает в Европу
Сколько газа РФ прокачивает в Европу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российский газовый монополист "Газпром" продолжает прокачивать в Европу рекордно низкие объемы газа.

Об этом свидетельствуют данные "Aggregated gas storage inventory".

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На их графике можно увидеть, что в первые три недели 2022 года объёмы поставок газа, которые обозначены ярко-красной короткой линией – рекордно малы даже по сравнению с прошлым годом.

Это означает, что Россия, не смотря на выполнение своих контрактных обязательств, устроила настоящую газовую блокаду и не прокачивает дополнительные объемы газа, в которых так нуждается ЕС.

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Ранее это назвали "итальянской забастовкой", это такой вид забастовки, когда рабочие исполняют свои обязанности четко по инструкции и не отходят от нее ни на шаг.

Сколько газа осталось у Европы

По состоянию на 25 января, в европейских ПХГ осталось меньше четверти из тех объемов газа, которые были закачаны туда еще летом.

Общая наполненность хранилищ Европы 40,9%, это означает, что отобрано 75,9%, или 36,3 млрд куб. м газа.

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По данным Gas Infrastructure Europe, к такими минимальным значениям объемы газа начали опускаться с 11 января.

"Сегодня" также писали, каковы запасы газа в украинских ПХГ и рассказывали, что происходит с ценами на газ.

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