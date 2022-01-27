"Газпром" влаштував справжню блокаду: як РФ морить ЄС газовим голодом

Розповідаємо, як "Газпром" посилює енергетичну кризу шляхом обмеження постачання природного газу

Скільки газу РФ прокачує до Європи / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російський газовий монополіст "Газпром" продовжує прокачувати до Європи рекордно низькі обсяги газу.

Про це свідчать дані "Aggregated gas storage inventory".

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На їхньому графіку можна побачити, що в перші три тижні 2022 року обсяги поставок газу, які позначені яскраво-червоною короткою лінією – рекордно малі навіть у порівнянні з минулим роком.

Це означає, що Росія, незважаючи на виконання своїх контрактних зобов'язань, влаштувала справжню газову блокаду і не прокачує додаткові обсяги газу, яких так потребує ЄС.

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Раніше це назвали "італійським страйком", це такий вид страйку, коли робітники виконують свої обов'язки чітко за інструкцією та не відхиляються від неї ні на крок.

Скільки газу залишилося у Європи

Станом на 25 січня, у європейських ПСГ залишилося менше чверті з тих обсягів газу, які були закачані туди ще влітку

Загальна наповненість сховищ Європи 40,9%, це означає, що відібрано 75,9%, або 36,3 млрд. куб. м газу.

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За даними Gas Infrastructure Europe, до таких мінімальних значень обсяги газу почали знижуватися з 11 січня.

"Сьогодні" також писали, які запаси газу в українських ПСГ і розповідали, що відбувається із цінами на газ.