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Ціни на газ у Європі злетіли майже на 20% усього за кілька годин

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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24 січня, 16:44
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За один день котирування на біржі злетіли більше ніж на 19%, розповідаємо, скільки коштує блакитне паливо
Скільки коштує газ у Європі
Скільки коштує газ у Європі / Фото: Колаж: Сьогодні

Біржова ціна на газ у Європі підскочила на 19,4% з початку дня. Вартість блакитного палива на хабі TTF у Нідерландах складає 1102 дол. за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

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Як заявила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон, найближчим часом ціни на енергоносії стрімко зростуть у зв'язку з тяжкою геополітичною ситуацією навколо РФ та України.

На думку Сімонс, знизити ціни на газ допоможе перехід на альтернативні джерела енергії.

Коли зменшаться ціни на газ?

Як розповів "Сьогодні" в ексклюзивному коментарі фінансовий аналітик Олексій Лупоносов, Європа дуже розраховувала на постачання скрапленого газу зі США, проте блакитне паливо в останній момент продали до Китаю.

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Саме це, на думку експерта, і спровокувало новий стрибок цін і чекати на їх зниження варто тільки з настанням тепла – навесні.

За словами Лупоносова, раніше поліпшення чекати не варто, а от якщо ціни на газ не впадуть навесні – погані наслідки можуть чекати вже США, оскільки це спровокує сильну продуктову інфляцію.

"Сьогодні" також писали, чи вистачить газу Україні для проходження опалювального сезону та розповідали, яка країна ризикує залишитись без тепла.

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