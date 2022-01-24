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Українцям не вистачить газу? Скільки блакитного палива залишилось у підземних сховищах

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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24 січня, 14:11
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Розповідаємо, на скільки відсотків заповнені українські ПСГ та що кажуть у "Нафтогазі" з цього приводу
Чи вистачить Україні газу для опалювального сезону
Чи вистачить Україні газу для опалювального сезону / Фото: Колаж: Сьогодні

Запаси природного газу у підземних сховищах України скоротилися на 4,6%, або 562 млн куб.м за тиждень.

Про це свідчить інформація на сайті "Оператора ГТС України".

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За даними за 22 січня, запаси газу становили 12,04 млрд. кубометрів, а загальна максимальна місткість сховищ – 31 млрд. куб. м.

Закачування газу в ПСГ не відбувається, на даний момент вони заповнені на 38,8%.

Відбір залишився на рівні минулого тижня, але прискорився, порівняно з початком січня. Наповнення сховищ припинили ще 4 жовтня, і з того часу процес не було відновлено.

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У той же час у "Нафтогазі" переконують, що Україні вистачить власних запасів для стабільного проходження опалювального сезону.

Що відбувається із цінами на газ?

Під час цього опалювального сезону з газовою кризою зіткнулася не одна Україна, він скував усю Європу.

Біржові ціни на газ цієї зими доходили до 2000 доларів. За словами аналітика та економіста Олексія Лупоносова, зниження вартості варто чекати навесні.

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Лупоносов вважає, що новий стрибок цін спровокували США, які продали скраплений газ до Китаю, тоді як Європа чекала на їхню підтримку.

"Сьогодні" також писали, яка країна ризикує опинитися без газу і розповідали, як змінилася ціна імпортного газу в Україні.

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