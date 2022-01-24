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Цены на газ в Европе взлетели почти на 20% всего за несколько часов

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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24 января, 16:44
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За один день котировки на бирже взлетели больше чем на 19%, рассказываем, сколько стоит голубое топливо
Сколько стоит газ в Европе
Сколько стоит газ в Европе / Фото: Коллаж: Сегодня

Биржевая цена на газ в Европе подскочила на 19,4% с начала дня. Стоимость голубого топлива на хабе TTF в Нидерландах составляет 1102 долл. за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Как заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, в ближайшее время цены на энергоносители стремительно вырастут в связи с тяжелой геополитической ситуацией вокруг РФ и Украины.

По мнению Симонс, снизить цены на газ поможет переход на альтернативные источники энергии.

Когда снизятся цены на газ?

Как рассказал "Сегодня" в эксклюзивном комментарии финансовый аналитик Алексей Лупоносов, Европа очень рассчитывала на поставку сжиженного газа из США, однако голубое топливо в последний момент продали в Китай.

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Именно это, по мнению эксперта, и спровоцировало новый скачок цен и ждать их снижения стоит только с наступление тепла - к весне.

По словам Лупоносова, раньше улучшения ждать не стоит, а вот если цены на газ не рухнут весной – плохие последствия могут ждать уже США, поскольку спровоцирует сильную продуктовую инфляцию.

"Сегодня" также писали, хватит ли газа Украине для прохождения отопительного сезона и рассказывали, какая страна рискует остаться без тепла.

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