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Достигла 32 тыс. грн: цена импортного газа в Украине выросла на 62% за месяц

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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6 января, 14:40
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За год цена импортного газа в Украине выросла а 485,1% в долларах и на 465,9% в гривнах
Цена импортного газа в Украине подскочила до пиковых значений
Цена импортного газа в Украине подскочила до пиковых значений / Фото: Коллаж: Сегодня

Средняя таможенная стоимость импортного природного газа за декабрь 2021 года выросла на 62,1% в гривневом и на 67,6% в долларовом эквиваленте по сравнению с ноябрем.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины, пишет Министерство экономики.

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Согласно информации Налоговой, цена природного газа в декабре составила более 32 тысячи гривен или 1185 долларов за тысячу кубометров.

Если сравнить эти показатели с декабрем 2020 года, стоимость голубого топлива выросла на 485,1% в долларах и на 465,9% в гривнах.

Газовый кризис в Европе

Этой зимой европейский континент сковал мощный энергетический кризис. Биржевые цены на газ взлетели вверх, а иногда достигали небывалых 2 тысячи долларов .

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Эксперты называют несколько причин, среди которых:

  • погодные условия;
  • падение уровня ветрогенерации;
  • низкие запасы голубого топлива в ПХГ;
  • нежелание России увеличивать поставки газа на свободный рынок из-за сертификации "Северного потока-2".

Несмотря на то, что российский газопровод не может напрямую влиять на стоимость газа в Европе, РФ нашла способ давления на ЕС, создавая газовый дефицит.

Согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем, в 2021 году поставки газа из России упали до минимальных значений.

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"Сегодня" также писали, какое условие для увеличения поставок газа выдвинул Путин и рассказывали, что РФ сократила прокачку газа через украинскую ГТС.

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