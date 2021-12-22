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"Газпром" продолжает игнорировать: цены на газ в Европе побили новый рекорд

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
22 декабря, 13:05
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Биржевые котировки на природный газ держатся выше 2 тысяч долларов из-за нескольких факторов
Цены на газ в Европе держатся выше 2000 долларов
Цены на газ в Европе держатся выше 2000 долларов / Фото: Коллаж: Сегодня

Биржевые цены на газ в Европе побили новый рекорд и взлетели до 2200 долларов за тысячу кубометров на фоне резкого падения выработки ветрогенерации.

Такими были результаты торгов 21 декабря, а 22 числа цены все еще держатся выше 2 тысяч долларов (2088 долл.), пишет агентство "Интерфакс-Украина".

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Также сообщается, что российская компания "Газпром" второй день подряд игнорирует мощности газопровода "Ямал-Европа". Таким образом, трубопровод перешел в реверсный режим и газ идет с запада на восток.

Глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что высокие биржевые цены в ЕС влияют и на украинские, а это может очень плохо отразится на промышленности.

Что будет с ценами на газ?

Цены на голубое топливо растут уже не первый день и все больше шокируют экспертов.

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По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, на биржевые котировки сейчас влияет и фактор "Северного потока-2", который "Газпром" хочет запустить как можно скорее.

Охрименко отмечает, что компания имеет возможность прокачивать огромные объемы газа в Европу, но не делает этого, поскольку пытается влиять на процесс сертификации газопровода.

"Сегодня" ранее писали, до какого предела могут вырасти биржевые цены и к чему готовится украинская власть.

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