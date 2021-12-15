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2000 долл. вовсе не предел! Что провоцирует скачки цен на газ в Европе

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
15 декабря, 17:11
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Вместе с экспертом разбираемся в причинах очередного взлета биржевых цен на газ в Европе
Что будет с ценами на газ в Европе дальше
Что будет с ценами на газ в Европе дальше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на газ в Европе снова начали раскачивать биржевые качели и за несколько дней взлетели выше 1500 долларов.

Такой скачок цен на голубое топливо связывают с заявлением министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что "Северный поток – 2" сейчас нельзя запускать в работу.

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Другие эксперты утверждают, что всему виной документ Евросоюза о запрете продления долгосрочных контрактов на поставку газа после 2049 года в связи с "зеленым переходом".

По словам экономиста и политолога Алексея Куща, до конца этого отопительного сезона цены на газ будут оставаться очень высокими, и последний скачок – вовсе не предел.

"До конца отопительного сезона цены будут высокие. Все будет зависеть от климатической карты, и нынешний скачок не является максимальным. Потому что если в январе-феврале будут резкое падение запасов газа и лютые морозы, то цена может быть и значительно выше", – говорит эксперт.

Эксперт считает, что цены могут взлететь и выше 2000 долларов. В данном случае большую роль играет климатический фактор.

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Однако, по мнению экономиста, ни "Северный поток – 2", ни план зеленого перехода, ни даже "Газпром" не влияют напрямую на спотовые цены на газ.

"При осуществлении зеленого перехода, газ является основным источником энергии, пока не появятся альтернативные, соответственно, цены на него будут оставаться высокими все это время, скорее всего, в ближайшие 10 лет", – говорит эксперт.

Алексей Кущ отмечает, что нынешняя ситуация выгодна России, поскольку в перспективе биржевые цены могут влиять и на долгосрочные контракты.

Как высокие цены на газ ударят по Украине

Как рассказал "Сегодня" член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, Украина вынуждена импортировать овощи из других стран, в том числе и из России, из-за высоких цен на энергоносители.

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Причина в том, что для выращивания несезонных овощей необходимы парники, которые, в условиях таких цен на газ, становятся очень дорогими в содержании.

По мнению эксперта, газовый кризис может сильно ударить по украинским производителям и увеличить количество импортной продукции.

"Сегодня" также писали, почему "империи "Газпрома" может прийти конец, и разбирались, хватит ли Украине и ЕС запасов газа, чтобы нормально пережить зиму.

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