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Конец империи "Газпрома": в ЕС задумались о запрете продления контрактов на поставку газа

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
14 декабря, 16:16
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В руки журналистов попал документ, запрещающий продление долгосрочных контрактов на поставку газа после 2049 года в ЕС
ЕС хочет запретить продление контрактов на поставку газа
ЕС хочет запретить продление контрактов на поставку газа / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Европейская комиссия хочет наложить запрет на продление долгосрочных контрактов на поставку природного газа в ЕС. Решение привязывают к стратегии "зеленого перехода", отмечается, что оно сильно ударит по российскому "Газпрому".

Об этом сообщает агентство Bloomberg, которое получило в распоряжение соответствующий документ.

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Согласно ему, продлевать долгосрочные контракты будет запрещено после 2049 года, так как к этому времени Европа должна перейти на возобновляемые виды энергоносителей.

Ожидается, что попавший в руки журналистов документ будет обнародован 16 декабря на саммите Евросоюза в Брюсселе. Таким образом, ЕС пытается освободиться от энергетического давления России.

Кроме запрета на продление контрактов на поставку газа, документом предлагается повышать энергетическую безопасность региона за счет увеличения заполняемости газохранилищ перед началом отопительного сезона и создания стратегических запасов операторами газораспределительных систем.

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Такое решение полностью противоречит политике РФ, которая постоянно требует подписания новых и новых контрактов. Bloomberg отмечает, что Россия постоянно использует газ в качестве оружия и рычага влияния.

Газовый кризис в ЕС

Этой осенью Европу сковал достаточно мощный энергетический кризис, который продолжается до сих пор. Цены на природный газ на бирже взлетели к небывалым значениям и почти достигли 2 тыс. долл.

Эксперты заявляют, что у такого явления несколько причин:

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  • неудачный "зеленый переход";
  • низкая заполненность подземных газовых хранилищ;
  • ограничение Россией поставок газа на свободный рынок;
  • давление РФ в связи с сертификацией "Северного потока-2".

Последний скачок цены произошел 13 и 14 декабря, его связывают с заявлением главы МИД Германии Аннилены Бербок о "Северном потоке-2".

"Сегодня" с экспертом также разбирались, хватит ли Украине и Европе запасов газа, чтобы пережить эту зиму без проблем.

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