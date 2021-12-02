Запасы газа аномально низкие: Европе грозят блэкауты из-за сильных холодов

В Европе может сильно усугубится энергетический кризис из-за зимней погоды, а запасы хранилищ аномально низкие

Что может случится в Европе из-за аномальных холодов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Энергетический кризис в Европе может усилиться, если температура воздуха в регионе будет слишком низкой в январе 2022 года.

Такое мнение выразил исполнительный директор итальянской компании Snam Spa Марко Альвера в интервью агентству Bloomberg.

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"Если зима будет холодная, нас ожидают действительно серьезные проблемы", – сказал эксперт.

Холодный зимний период приводит к увеличению объемов потребления голубого топлива, что в свою очередь опустошает подземные хранилища и даже приведет к тому, что давление в хранилищах будет недостаточным для дальнейшего отбора газа.

Если такой сценарий сбудется, цены на природный газ резко пойдут вверх. В настоящее время резервы газа в Европе являются аномально низкими – ПГС заполнены только на 68% по сравнению с 77% в прошлом месяце.

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По мнению Марко Альвера, создавать стратегические резервы газа – это очень важно, и должно стать вопросом национальной безопасности.

Этот вопрос вынесен на обсуждение в ходе собрания министров энергетики европейских стран в Брюсселе.

По словам министра экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти, если газа не будет хватать для генерации электроэнергии – это будет угрожать Европе блекаутами.

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Газовый кризис в Европе

В этот отопительный сезон европейский регион сковал мощный энергетический кризис и высокие цены на газ.

Эксперты называют несколько причин, в том числе:

недостаточная заполненность подземных газовых хранилищ;

давление России в связи с сертификацией "Северного потока-2";

неудачная попытка полностью перейти на возобновляемые виды энергетики;

погодные условия;

резкий скачок спроса после коронакризиса.

Высокие биржевые цены на газ в Европе могут отразиться и на Украине. Нелегко придется украинским производителям продуктов, так как дорогостоящее голубое топливо делает недоступными обслуживание парников и покупку комбикорма.

"Сегодня" также писали, что Украина вынуждена импортировать тепличные овощи и даже мясо и молоко из других стран.