Запасы газа аномально низкие: Европе грозят блэкауты из-за сильных холодов

Энергетический кризис в Европе может усилиться, если температура воздуха в регионе будет слишком низкой в январе 2022 года.
Такое мнение выразил исполнительный директор итальянской компании Snam Spa Марко Альвера в интервью агентству Bloomberg.
"Если зима будет холодная, нас ожидают действительно серьезные проблемы", – сказал эксперт.
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Холодный зимний период приводит к увеличению объемов потребления голубого топлива, что в свою очередь опустошает подземные хранилища и даже приведет к тому, что давление в хранилищах будет недостаточным для дальнейшего отбора газа.
Если такой сценарий сбудется, цены на природный газ резко пойдут вверх. В настоящее время резервы газа в Европе являются аномально низкими – ПГС заполнены только на 68% по сравнению с 77% в прошлом месяце.
По мнению Марко Альвера, создавать стратегические резервы газа – это очень важно, и должно стать вопросом национальной безопасности.
Этот вопрос вынесен на обсуждение в ходе собрания министров энергетики европейских стран в Брюсселе.
По словам министра экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти, если газа не будет хватать для генерации электроэнергии – это будет угрожать Европе блекаутами.
Газовый кризис в Европе
В этот отопительный сезон европейский регион сковал мощный энергетический кризис и высокие цены на газ.
Эксперты называют несколько причин, в том числе:
- недостаточная заполненность подземных газовых хранилищ;
- давление России в связи с сертификацией "Северного потока-2";
- неудачная попытка полностью перейти на возобновляемые виды энергетики;
- погодные условия;
- резкий скачок спроса после коронакризиса.
Высокие биржевые цены на газ в Европе могут отразиться и на Украине. Нелегко придется украинским производителям продуктов, так как дорогостоящее голубое топливо делает недоступными обслуживание парников и покупку комбикорма.
"Сегодня" также писали, что Украина вынуждена импортировать тепличные овощи и даже мясо и молоко из других стран.