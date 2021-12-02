Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ Протесты в Киеве 😷 Штамм Омикрон 💡 Что изменится 1 декабря 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Запасы газа аномально низкие: Европе грозят блэкауты из-за сильных холодов

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
2 декабря, 15:12
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Европе может сильно усугубится энергетический кризис из-за зимней погоды, а запасы хранилищ аномально низкие
Что может случится в Европе из-за аномальных холодов
Что может случится в Европе из-за аномальных холодов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Энергетический кризис в Европе может усилиться, если температура воздуха в регионе будет слишком низкой в январе 2022 года.

Такое мнение выразил исполнительный директор итальянской компании Snam Spa Марко Альвера в интервью агентству Bloomberg.

Реклама

"Если зима будет холодная, нас ожидают действительно серьезные проблемы", – сказал эксперт.

Холодный зимний период приводит к увеличению объемов потребления голубого топлива, что в свою очередь опустошает подземные хранилища и даже приведет к тому, что давление в хранилищах будет недостаточным для дальнейшего отбора газа.

Если такой сценарий сбудется, цены на природный газ резко пойдут вверх. В настоящее время резервы газа в Европе являются аномально низкими – ПГС заполнены только на 68% по сравнению с 77% в прошлом месяце.

Реклама

По мнению Марко Альвера, создавать стратегические резервы газа – это очень важно, и должно стать вопросом национальной безопасности.

Этот вопрос вынесен на обсуждение в ходе собрания министров энергетики европейских стран в Брюсселе.

По словам министра экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти, если газа не будет хватать для генерации электроэнергии – это будет угрожать Европе блекаутами.

Реклама

Газовый кризис в Европе

В этот отопительный сезон европейский регион сковал мощный энергетический кризис и высокие цены на газ.

Эксперты называют несколько причин, в том числе:

  • недостаточная заполненность подземных газовых хранилищ;
  • давление России в связи с сертификацией "Северного потока-2";
  • неудачная попытка полностью перейти на возобновляемые виды энергетики;
  • погодные условия;
  • резкий скачок спроса после коронакризиса.

Высокие биржевые цены на газ в Европе могут отразиться и на Украине. Нелегко придется украинским производителям продуктов, так как дорогостоящее голубое топливо делает недоступными обслуживание парников и покупку комбикорма.

"Сегодня" также писали, что Украина вынуждена импортировать тепличные овощи и даже мясо и молоко из других стран.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Руководитель проекта "Деньги" Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.23

Российский рубль (₽)

0.3683

Евро (€)

30.84

Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Биржа прогнозов
Продавать или покупать доллары?
Экспертные советы
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Карантинные прогнозы
Что ждет предпринимателей
Вакцинируйся знанием!
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,11
19,33
31,98
31,79
30,64
19,57
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
19,00
35,99
32,15
30,82
19,64
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять