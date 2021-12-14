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Кінець імперії "Газпрому": у ЄС замислилися про заборону продовження контрактів на постачання газу

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
14 грудня, 16:16
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До рук журналістів потрапив документ, який забороняє продовження довгострокових контрактів на постачання газу після 2049 року до ЄС
ЄС хоче заборонити продовження контрактів на постачання газу
ЄС хоче заборонити продовження контрактів на постачання газу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Європейська комісія хоче накласти заборону на продовження довготривалих контрактів на поставку природного газу до ЄС. Рішення прив’язують до стратегії "зеленого переходу", наголошується, що воно сильно вдарить по російському "Газпрому".

Про це повідомляє агентство "Bloomberg", яке отримало у розпорядження відповідний документ.

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Згідно з ним, продовжувати довготривалі контракти буде заборонено після 2049 року, оскільки до цього часу Європа має перейти на відновлювальні види енергоносіїв.

Очікується, що документ, який потрапив у руки журналістів, буде оприлюднений 16 грудня на саміті Євросоюзу у Брюсселі. Таким чином ЄС намагається звільнитися від енергетичного тиску Росії.

Окрім заборони продовжувати контракти на поставку газу, документом пропонується підвищувати енергетичну безпеку регіону за рахунок збільшення заповнюваності газосховищ перед початком опалювального сезону та створення стратегічних запасів операторами газорозподільних систем.

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Таке рішення повністю суперечить політиці РФ, яка постійно вимагає підписання нових та нових контрактів. Bloomberg зазначає, що Росія постійно використовує газ як зброю та важіль впливу.

Газова криза в ЄС

Цієї осені Європу скувала досить потужна енергетична криза, яка триває досі. Ціни на природний газ на біржі злетіли до небувалих значень та майже сягнули 2 тис. дол.

Експерти заявляють, що у такого явища декілька причин:

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  • невдалий "зелений перехід";
  • низька заповненість підземних газових сховищ;
  • обмеження Росією поставок газу на вільний ринок;
  • тиск РФ у зв’язку з сертифікацією "Північного потоку-2".

Останній стрибок ціни відбувся 13 та 14 грудня, його пов’язують із заявою голови МЗС Німеччини Аннилени Бербок про "Північний потік-2".

"Сьогодні" з експертом також розбирались, чи вистачить Україні та Європі запасів газу, щоб пережити цю зиму без проблем.

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