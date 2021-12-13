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Нельзя запускать "Северный поток – 2"! В Германии высказались об опасности газопровода

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
13 декабря, 10:48
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Новая глава МИД Германии выступила против газопровода "Северный поток – 2" и назвала проект опасным
"Северный поток - 2" не соответствует законам ЕС
"Северный поток - 2" не соответствует законам ЕС / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский газопровод "Северный поток – 2" не может быть запущен в эксплуатацию, так как нарушает европейское законодательство.

Об этом на одном из немецких телеканалов заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, сообщает DW.

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"И это значит, что в нынешнем виде данный газопровод не может быть одобрен, так как он не отвечает требованиям европейского энергетического законодательства, а вопросы безопасности в любом случае остаются нерешенными", – сказала политик.

По словам главы министерства, суверенитет Украины должен оставаться основой для всех дальнейших действий и переговоров.

Также Бербок заявила, что совершенно ясно, что в случае дальнейшей эскалации со стороны РФ газопровод не может быть запущен.

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Сертификация "Северного потока – 2"

Перед тем как начать коммерческие поставки природного газа, трубопровод должен пройти обязательную сертификацию и отвечать требованиям третьего энергопакета ЕС.

Так называемый Третий энергопакет – это пакет законов, регулирующих правоотношения в энергетической сфере и призван обеспечить открытое и честное функционирование рынка.

Для того чтобы пройти сертификацию, компания-оператор "Северного потока – 2" подала заявку в немецкий регулятор 8 сентября. Ее рассмотрение должно завершиться 8 января, но и это еще не все:

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  • после этого решение немецкого регуляторного органа должны рассмотреть профильные агентства ЕС, на это у них есть два месяца;
  • затем решение возвращается обратно в Германию и там выносится окончательный приговор.

"Сегодня" вместе с экспертом разбирались, есть ли хотя бы небольшой шанс, что "Северный поток – 2" не будет запущен, и писали, чего стоят действия США и ФРГ.

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