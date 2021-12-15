Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🐃 Хамство Гогілашвілі 🔥 Зашквар Ломаченка 🐸 Руслану звинуватили у корупції 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

2000 дол. зовсім не межа! Що провокує стрибки цін на газ у Європі

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
15 грудня, 17:11
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Разом з експертом розбираємося в причинах чергового зльоту біржових цін на газ у Європі
Що буде з цінами на газ у Європі далі
Що буде з цінами на газ у Європі далі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціни на газ у Європі знову почали розгойдувати біржові гойдалки і за кілька днів злетіли вище 1500 доларів.

Такий стрибок цін на блакитне паливо пов'язують із заявою міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок про те, що "Північний потік – 2" зараз не можна запускати в роботу.

Реклама

Інші експерти стверджують, що у всьому винен документ Євросоюзу про заборону продовження довгострокових контрактів на постачання газу після 2049 року у зв'язку із "зеленим переходом".

За словами економіста та політолога Олексія Куща, до кінця цього опалювального сезону ціни на газ залишатимуться дуже високими, і останній стрибок – зовсім не межа.

"До кінця опалювального сезону ціни будуть високими. Все залежатиме від кліматичної карти, і нинішній стрибок не є максимальним. Тому що якщо у січні-лютому будуть різке падіння запасів газу та люті морози, то ціна може бути і значно вищою", – каже експерт.

Експерт вважає, що ціни можуть злетіти і вище 2000 доларів. У даному разі велику роль відіграє кліматичний чинник.

Реклама

Проте, на думку економіста, ні "Північний потік – 2", ні план зеленого переходу, ні навіть "Газпром" не впливають безпосередньо на спотові ціни на газ.

"При здійсненні зеленого переходу газ є основним джерелом енергії, поки не з'являться альтернативні, відповідно, ціни на нього залишатимуться високими весь цей час, швидше за все, у найближчі 10 років", – каже експерт.

Олексій Кущ зазначає, що нинішня ситуація вигідна Росії, оскільки у перспективі біржові ціни можуть впливати і на довгострокові контракти.

Як високі ціни на газ вдарять по Україні

Як розповів "Сьогодні" член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, Україна змушена імпортувати овочі з інших країн, у тому числі і з Росії, через високі ціни на енергоносії.

Реклама

Причина в тому, що для вирощування несезонних овочів необхідні парники, які в умовах таких цін на газ стають дуже дорогими в утриманні.

На думку експерта, газова криза може сильно вдарити по українських виробниках та збільшити кількість імпортної продукції.

"Сьогодні" також писали, чому "імперії "Газпрому" може прийти кінець, і розбиралися, чи вистачить Україні та ЄС запасів газу, щоб нормально пережити зиму.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

30.53

Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Стокгольм та на Корфу!
Дізнатись про нові напрямки
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,20
19,23
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,60
29,95
18,76
33,79
30,78
30,12
19,36
33,99
30,78
30,12
19,64
33,99
30,78
30,12
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти