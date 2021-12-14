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Майже 40 грн за куб: в Україні рекордно злетіли ціни на газ

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
14 грудня, 13:32
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Біржові ціни на природний газ в Україні та Європі різко злетіли, після заяви глави МЗС Німеччини про "Північний потік-2"
Біржові ціни на газ побили рекорд із жовтня
Біржові ціни на газ побили рекорд із жовтня / Фото: Колаж: Сьогодні

Біржові ціни на газ у Європі підскочили до рекордних значень з початку жовтня. Вартість блакитного палива перевалила за 1400 доларів за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані біржі ICE Futures за 14 грудня.

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Згідно з ними, 1000 кубометрів тепер коштують 1423 долари, а в Україні газ на біржах торгується дорожче 36 грн за один кубометр.

Населення звісно, не купує природний газ за біржовою ціною, для побутових споживачів встановлено річний тариф до кінця опалювального сезону.

За такою високою ціною блакитне паливо купує бізнес, який не уклав довготривалих контрактів з постачальниками.

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Стрибок ціни було зафіксовано ще напередодні, 13 грудня. Тоді ціни підскочили до 1350 доларів, тоді як середня ціна у грудні було 1153 долари, а у листопаді – 945.

З чим це пов’язано?

Такий стрибок цін на біржі коментатори пов’язують із заявою нової голови Міністерства закордонних справ Німеччини Аннилени Бербок.

13 грудня Бербок заявила, что наразі російський газогін "Північний потік-2" не можна вводити в експлуатацію, оскільки цей проект порушує норми законодавства ЄС.

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Також, на думку міністра, питання підтримки суверенітету України має залишатись основним під час подальших переговорів щодо трубопроводу.

"Сьогодні" разом з експертом розбирались, чи вистачить Європі та Україні газу, щоб спокійно пережити зиму та писали, що РФ може припинити транзит через Україну вже цієї зими.

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