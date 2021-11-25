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Можемо залишитись без овочів: як високі ціни на газ вдарили по виробниках в Україні

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
25 листопада, 14:15
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Разом з експертом розуміємо, чому Україна змушена імпортувати тепличні овочі з Росії.
Чому Україна змушена імпортувати овочі з РФ
Чому Україна змушена імпортувати овочі з РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні є проблеми із постачанням власних овочів на ринок через високі ціни на енергоносії, зокрема газ.

Про це заявив член Економічного клубу Олег Пендзин у ексклюзивному коментарі "Сьогодні".

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За словами експерта, ціни для непобутових споживачів на кубометр газу сильно відрізняються від споживчих, тож обслуговування парників для вирощування свіжих овочів не в сезон стає наддорогим.

Через це багато українських теплиць закриваються і Україна змушена імпортувати овочі, зокрема з Російської Федерації та Туреччини.

"Якщо ми говоримо про Російську Федерацію, в них внутрішній ринок є надзвичайно дешевим по енергоносіях і виходячи з цього, вартість усіх тепличних овочів є надзвичайно дешевою порівняно з українськими овочами. Все у впирається у вартість енергоносія", – розповідає економіст.

Чому Україна імпортує м’ясо та сир з Європи?

Раніше експерт розповів, що Україна значно збільшила обсяги імпорту сиру та молокопродуктів із Євросоюзу, а також почала імпортувати свинину та сало.

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За словами Пендзина, така ситуація утворилась через падіння поголів’я скота та зниження попиту на молокопродукти.

Вітчизняні виробники просто не можуть конкурувати з європейськими, хоча ті і завозять сири не найкращої якості.

"Сьогодні" також писали, що ціни на природний газ у Європі стрімко рванули вгору.

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Раніше ми писали, як газова криза у Європі може вдарити по платіжках українців.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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