С каждым днем становится холоднее: цены на газ в Европе снова рванули вверх

Биржевые цены на газ в Европе снова пересекли отметку в 1000 долларов, а среднесуточная температура продолжает опускаться

/ Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цена на газ на европейских биржах снова подскочила вверх и перевалила за 1000 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина", во вторник 23 ноября.

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Перед этим, в понедельник цены на голубое топливо немного просели, после продолжительного роста.

Такого подорожание природного газа связывают со снижением ветрогенерации и среднесуточной температуры. Иными словами, в Европе начинает заметно холодать.

В тоже время российская компания "Газпром" отказалась увеличивать прокачку газа в Европу как минимум до второго квартала 2022 года.

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Что происходит на европейских биржах

Последние полгода Европа переживает серьезный энергетический кризис. Евросоюзу не удалось перейти на возобновляемые источники энергии и пришлось покупать газ на спотовых площадках, где цены сразу же искусственно завысили.

Приложил к этому руку и "Газпром", который отказался прокачивать в Европу дополнительный газ и пытается убедить ЕС в том, что скорейший запуск "Северного потока-2" поможет сбить эти цены.

Однако эксперты утверждают, что никакой прямой связи между ценами на свободном рынке и запуском "Северного потока-2" нет. По словам экономиста Алексея Куща, связь существует только косвенная и основана она на действиях самой РФ.

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Например, после того, как Германия приостановила процесс сертификации газопровода, цены стремительно взлетели вверх.

"Сегодня" раньше писали, как цены на газ в Европе могут повлиять на платежки украинцев.

Мы также рассказывали, что "Газпром" начал откачивать газ из европейских хранилищ обратно.