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Не хватает своего? Зачем Украина импортирует польское сало и российские огурцы

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
25 ноября, 12:25
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Вместе с экспертом разбираемся, почему Украина начала завозить из Европы молокопродукты и свинину, а овощи из России и Турции
Почему Украина импортирует так много продуктов
Почему Украина импортирует так много продуктов / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина начинает все больше импортировать продукты из других стран. В этом сезоне внимание привлекли тепличные овощи, свинина и даже сыр.

Эти простые и привычные для украинцев продукты страна почему-то начала завозить из других стран. Огурцы едут к нам из России, помидоры из Турции, сыры из европейских стран, а в последнее время даже свинина и сало.

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В чем причина такого роста импорта, "Сегодня" рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Эксперт подчеркнул, что сейчас почти все овощи и фрукты с прилавков – тепличные, а значит, у Украины проблемы именно с созданием и обслуживанием парников.

"Когда вы посмотрите, сколько стоит киловатт-час электрической энергии для бытового потребителя или кубометр газа, вы поймете, что выжить в таких условиях почти нереально. Поэтому у нас закрывается много теплиц", – говорит Пендзин.

Зачем нам голландская свинина?

Член Экономического дискуссионного клуба рассказывает, что в Украине достаточно сложная ситуация с выращиванием свиней, так как львиная доля производится в домохозяйствах населения.

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Добавляет проблемы и африканская чума свиней, которая приводит к падению поголовья.

"Зимой, как правило, эта ситуация становится еще хуже, так как значительно растет цена комбикорма и для домохозяйств населения это становится невыгодно", – говорит эксперт.

Интересно то, что сейчас в Украину импортируется большое количество польского сала, а свинина в основном идет из Дании и Нидерландов. В этих странах совсем по-другому производится выращивание свиней и обработка мяса.

В Украине нет молока?

По словам Олега Пендзина, молокопродукты не играют важную роль и это формирует соответствующий спрос на рынке. В Украину в основном едут не очень качественные европейские молокопродукты.

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"Поэтому 'этот сегмент является реально конкурирующим с украинскими производителями, которые видя уменьшение спроса уменьшают и объем производства. Свято место пусто не бывает и на него обязательно будет заходить импорт", – говорит эксперт.

Пендзин также обратил внимание, что требования к качеству продукции в Украине ниже, чем в Европе, поэтому украинское молокосырье может не годиться для переработки на местных крупных предприятиях.

"Сегодня" ранее писали, что в Украине могут сильно подорожать разнообразные растительные масла.

Мы также рассказывали, сколько денег придется отдать за продукты к новогоднему столу на этот раз.

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София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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