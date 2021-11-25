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Можем остаться без овощей: как высокие цены на газ ударили по производителям в Украине

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
25 ноября, 14:15
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Вместе с экспертом разбираемся, почему Украина вынуждена импортировать тепличные овощи из России
Почему Украина вынуждена импортировать овощи из РФ
Почему Украина вынуждена импортировать овощи из РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине есть проблемы с поставкой собственных овощей на рынок из-за высокие цены на энергоносители, в тому числі газ.

Об этом заявил член Экономического клуба Олег Пендзин в эксклюзивном комментарии "Сегодня".

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По словам эксперта, цены для небытовых потребителей на кубометр газа сильно отличаются от потребительских, поэтому обслуживание парников для выращивания свежих овощей не в сезон становится сверхдорогим.

Из-за этого многие украинские теплицы закрываются и Украина вынуждена импортировать овощи, в том числе из Российской Федерации и Турции.

"Если мы говорим о Российской Федерации, у них внутренний рынок чрезвычайно дешевый по энергоносителям и исходя из этого, стоимость всех тепличных овощей сильно дешевле в сравнении с украинскими овощами. Все упирается в стоимость энергоносителя", – рассказывает экономист.

Почему Украина импортирует мясо и сыр из Европы?

Ранее эксперт рассказал, что Украина значительно увеличила объемы импорта сыра и молокопродуктов из Евросоюза, а также начала импортировать свинину и сало.

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По словам Пендзина, такая ситуация образовалась из-за падения поголовья скота и снижения спроса на молокопродукты.

Отечественные производители просто не могут конкурировать с европейскими, хотя те и завозят сыры не лучшего качества.

"Сегодня" также писали, что цены на природный газ в Европе стремительно рванули вверх.

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Раньше мы писали, как газовый кризис в Европе может ударить по платежкам украинцев.

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София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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