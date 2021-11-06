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Тарифы на газ вырастут? Как высокие цены в Европе ударят по платежкам украинцев

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
6 ноября, 06:00
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Из-за высоких цен на газ в Европе украинцам могут поднять тариф на доставку газа. Правда ли это – "Сегодня" разбирались с экспертом
Украинцев пугают увеличением абонплаты за газ
Украинцев пугают увеличением абонплаты за газ / Фото: Коллаж: Сегодня

В украинских медиа все чаще поднимается тема о росте тарифов на доставку газа, то есть абонплату. Эксперты и медийщики связывают это с рекордным ростом цен на газ в Европе и мире.

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Действительно, ценник на голубое топливо очень нестабильный, и уже в течение нескольких месяцев не опускается ниже 800 долларов за тысячу кубометров.

"Сегодня" вместе с членом Экономического дискуссионного клуба Олегом Пендзиным разбирались, поднимут ли украинцам тарифы на доставку.

По словам эксперта, за транспортировку газа потребители платят облгазам.

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"Для того чтобы осуществить газоснабжение, нужно поддерживать давление в сети, оно поддерживается компрессорами, которые работают на том же газе, который нам и поставляется", – объясняет эксперт осуществления этого процесса.

А дальше, отмечает Пендзин, начинается экономика и политика. Согласно украинскому законодательству, тарифы на поставку газа утверждает НКРЭКУ и без ее решения – никакого поднятия быть не может.

Газоснабжающие организации, прикрываясь фактическим увеличением стоимости газоснабжения, подали соответствующее заявление в НКРЭКУ, но те сделали заявление, что до конца отопительного сезона ничего не собираются пересматривать. И в силу этого, все раскачки общественного мнения – не более чем раскачки," – заверил эксперт.

Что сказали в НКРЭКУ?

Ранее НАК "Нафтогаз" сообщал, что все разговоры вокруг повышения тарифов – это фейки.

В компании отмечают, что облгазы действительно хотели поднять тариф.

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"Но хотеть поднять тариф и реализовать такие намерения – это разные вещи", – говорится в сообщении и отмечается, что такое решение может принимать исключительно регулятор рынка НКРЭКУ.

Ранее "Сегодня" писали, что в платежках украинцев появится еще один показатель.

А также рассказывали, сколько украинцы будут платить за газ в ноябре.

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