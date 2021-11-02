Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Динамо - Барселона: онлайн Динамо - Барселона: онлайн 😷 Киев в красной зоне Выборы в Харькове Выборы в Харькове 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

С треском обвалились и резко начали расти. Как цены на газ в Европе раскачали биржевые качели

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
2 ноября, 17:13
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, как изменяются цены на газ в Европе и почему регион оказался на грани энергетического кризиса
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Цены на газ в Европе снова подскочили после рекордного падения в октябре. "Сегодня" разобрались, что происходит на европейских биржах и подготовили для вас инфографику.

Стоимость голубого топлива на бирже начала стремительно опускаться после рекордного скачка и 30 октября цена декабрьских фьючерсов на бирже ICE упала до уровня 800 долларов за тысячу кубометров.

Реклама

Такая тенденция держалась три дня, некоторые эксперты связывали это с заявлением Путина о закачке газа в европейские подземные газохранилища "Газпрома".

Но уже 1 и 2 ноября цены на голубое топливо резко развернулись и начали расти.

В первый день месяца цены на голубое выросли на 11% и составили почти 861 доллар за тысячу кубометров.

Реклама

А 2 ноября рост продолжился, хотя и не столь стремительно. Цена подскочила на 4% после решения "Газпрома" не бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину.

Что будет с ценами на газ в Европе зимой?

Финансовый аналитик Алексей Лупоносов в эксклюзивном комментарии "Сегодня" рассказал, что о газе по 50 долларов можно забыть навсегда.

Реклама

"Но не ниже 500 евро, газа по 50 долларов уже не будет. На сегодняшний день – это адекватная цена"

А вот зимой цена будет еще выше и составит 750-800 евро за тысячу кубометров.

Среди причин эксперт выделяет:

  • биржевую спекуляцию вокруг природного газа;
  • политику Российской Федерации;
  • неоправданную игру на понижение ставок;

Ранее "Сегодня" писали, что "Нафтогаз" начал собственноручно добывать голубое топливо из новой украинской скважины.

А также сообщали, что "Газпром" отказался от дополнительных украинских мощностей.

газЕвропа
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.29

Российский рубль (₽)

0.3697

Евро (€)

30.44

Нововведения
Что ждет украинцев в ноябре?
Интересно!
Ценовая политика
А что с ценами в октябре?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Рекордная сумма
Отказ от налички
Хочу знать подробнее
Опрос
Поройся в копилке
Мелочь по цене квартиры!
Что искать?
Черное золото
Подземные миллиарды
Прибыль впечатляет!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
Бизнес-экономика
Что изменит карантин?
Миллиардеры
В ТОП-100 самых богатых компаний попали:
Apple – 612,00 млрд долл.
Facebook – 226,74 млрд долл.
McDonald's – 154,92 млрд долл.
Nike – 83,7 млрд долл.
Tesla – 42,6 млрд долл.
Кто еще в списке?
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Интересно!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,28
18,60
32,99
32,79
31,69
18,79
34,18
31,75
29,65
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,66
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять